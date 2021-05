PAN defiende a militantes que se tomaron foto en el lugar del accidente de la Línea 12

El presidente del PAN, Marko Cortés, defendió a los cinco panistas que fueron a dar una conferencia y se tomaron una foto en el lugar del accidente de la Línea 12 del Metro, cuando aún sacaban a las víctimas.

“Acción Nacional no se va a quedar callado frente a la tragedia de la Línea 12 del Metro. El gobierno quiere eso. Nosotros vamos a exigir y a denunciar como lo hemos hecho desde el primer momento”, justificó el panista.

Al se cuestionado si era necesario que estos panistas acudieran al lugar del accidente, el líder del blanquiazul respondió: “Cada quien decide dónde hace sus pronunciamientos. Lo que te puedo decir es que coincidimos plenamente en el objeto del mismo: atención, justicia, sanción a los responsables. Lo importante es que nos hagan caso”.

La semana pasada, el presidente del PAN local, Andrés Atayde y los diputados Christian Von Roerich, Héctor Barrera, Orlando Garrido y Federico Döring -quienes buscan su relección- fueron al lugar de la tragedia de la Línea 12 para decir que el partido apoyará a las familias que perdieron la vida, y hasta foto se tomaron.

La tragedia de la Línea 12 del Metro no puede quedar impune.



En el @GPPANCDMX exigimos que la Directora del Metro, Florencia Serranía, sea investigada y sancionada.



En un año han sucedido más de 10 incidentes en el STC que culminaron ayer con la muerte de 27 personas. 1/2 pic.twitter.com/tJF65JaydG — Christian von (@Christianvonroe) May 4, 2021

Ofrecen ayuda a afectados

Marko Cortés ofreció asesoramiento jurídico, sin costo ni compromiso electoral, a las familias de los afectados por esta tragedia ocurrida la semana pasada, y demandó una indemnización justa a las víctimas de la Línea 12 del Metro.

“Ponemos a disposición nuestro cuerpo de abogados para dar asesoramiento jurídico sin costo alguno y sin intención de ganar un voto; es por justicia para las familias afectadas, para los deudos, nosotros recomendamos a todas las familias que se asesoren bien, que revisen lo que van a firmar, que no firmen finiquitos de reparación de daños y perjuicios que no sean justos, que no se dejen engañar”, señaló el panista.

Lee: Costará 20 mdp el dictamen externo que explicará qué pasó en Línea 12

Mencionó que el gobierno de la Ciudad de México tiene como finalidad engañar, manipular y entregar la menor cantidad a los afectados de la Línea 12.

“Se hablan de 10, 40, 50, 60 mil pesos, lo cual esta por muy debajo de los 30 millones o 35 millones que se entregaron en la tragedia del Paso Exprés (de Cuernavaca), donde murieron solo dos personas”, dijo.

Insistió que deben renunciar a sus cargos la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y la directora del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Florencia Serranía, para que haya una investigación justa.

Suscríbete a Forbes México