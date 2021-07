En América Latina, la pandemia de Covid-19 aceleró la adopción de software de gestión de activos para aterrizar y controlar los dispositivos de los usuarios remotos en tiempo real, por lo que la empresa tecnológica InvGate estima un incremento en su adopción de hasta 30% en los próximos años.

“La pandemia influyó mucho en todos los procesos de transformación digital, cosa que para el departamento de tecnología era algo muy estándar: que se tuvieran automatizados los procesos y ajenos a otros departamentos pues no estaban acostumbrados a sistematizar sus procesos de forma interna. Pero tener a los empleados trabajando de forma remota obligó a las organizaciones a formalizar estos canales, sistematizarlos y hacer que Recursos Humanos siguiera funcionando de forma remota“, explicó Ariel Gesto, CEO y fundador de InvGate en entrevista para Forbes México.

La adopción del software de gestión de activos permite automatizar las solicitudes de acceso a las redes privadas virtuales (VPN, por sus siglas en inglés), gestionar cambios, realizar las altas de usuarios, permisos y solicitudes, así como optimizar recursos y minimizar tiempos de respuesta.

“Históricamente las herramientas que se encargaban de hacer este tipo de gestiones eran muy diseñadas para el mundo de IT y lo que terminó sucediendo es que en el mundo del consumer se dieron grandes avances de la mano de las redes sociales y esa vertiente no se terminaban de adoptar al mundo corporativo. Es ahí donde desde InvGate nos preguntamos, ¿por qué no generamos herramientas que sean tan simples y fáciles de usar?”, agregó Gesto.

No te pierdas: Desde atenderte en un restaurante hasta entregar tu paquete: los robots reafirman su paso en México

Actualmente, la empresa InvGate cuenta con 2,000 clientes en 40 países, entre los que destacan la Casa Blanca, la NASA, el Departamento de Estado de Estados Unidos, Toyota, Alsea, Coppel y otros.

“Es una empresa que se cataloga dentro del IT management o gestión corporativa de software; son herramientas que desde que se generaron las redes computacionales dentro de las organizaciones se necesitaron de plataformas para que esas redes funcionen correctamente y aseguren que los dispositivos estén configurados“.

Así mismo, el directivo de InvGate aseguró que el software de gestión de activos permite prevenir las fallas de las redes antes de que el usuario las detecte.

“Hay un derivado de esta tecnología que tiene que ver con soporte preventivo; el poder detectar fallas antes de que el usuario las detecte y hacer correcciones automáticas que tal vez el usuario no reportó pero como tiene unas sondas que monitorean los dispositivos es posible identificar los errores antes de que se manifiesten”, finalizó el CEO y Fundador de InvGate.

Sigue la información de la tecnología en nuestra sección especializada