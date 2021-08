Partidos de oposición critican consulta popular; aseguran que fue un fracaso

Partidos de oposición criticaron los resultados de la consulta popular, en la cual sólo participaron entre 7.07% y 7.74% de los ciudadanos registrados en la lista nominal, y era necesario al menos el 40% para ser vinculante.

El presidente del PRI, Alejandro Moreno, consideró que la consulta popular fue un fracaso, pues esta logró menos de 8% de la participación según el conteo rápido que envió a hacer el INE.

En su cuenta de Twitter, el priista calificó este ejercicio como un juego propagandístico que costó 500 millones de pesos, “dinero que no le sobra ni a las finanzas nacionales ni a los bolsillos de los mexicanos. Para lo único que sirvió fue para que los ciudadanos les gritaran en la cara el rechazo a su ineptitud e incapacidad”.

Mientras, el líder del PRD, Jesús Zambrano, acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador, de ser un demagogo, pues la encuesta no tenía una pregunta clara, “se le cuestionaba a la gente si se aplicaba o no la ley, pero la ley se debe aplicar. Si tienen elementos para llevar a juicio a expresidentes que los presenten y si no los tienen, son unos demagogos que estuvieron engañando a la gente”, dijo.

En tanto, el dirigente del PAN, Marko Cortés, señaló que el gobierno federal prefirió seguir con el espectáculo presidencial y malgastar 500 millones de pesos para “su consulta inservible.

