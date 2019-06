Pemex sin estructura y leyes contra corrupción

La inhabilitación de 10 años y la probable detención de Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), es una estrategia política, seguramente, pero también una muestra de que la empresa tiene rendijas legales que permiten irregularidades e ilícitos.

Pemex no es un organismo centralizado y dejó ser entidad paraestatal para convertirse en Empresa Productiva de Estado a partir de la reforma constitucional del sector energético de 2013, así que tiene una figura jurídica única en el mundo con políticas y disposiciones del sector público, mezcladas con aspectos que aplica a una figura privada.

Bajo un régimen especial, Pemex se dedica a actividades consideradas como estratégicas para el Estado, es decir a la exploración, producción, procesamiento, transporte y comercialización de hidrocarburos y sus derivados.

La idea de los legisladores y del Gobierno Federal, que encabezaba Enrique Peña Nieto, era que la empresa se concentrara en los negocios de exploración y producción de petróleo crudo. Asimismo, le dieron flexibilidad para que pudiera negociar como lo hacen las empresas privadas, pero se les pasó la mano (tal vez a propósito).

Aprobaron un régimen de excepción mediante el cual los Consejeros de Pemex no están sujetos a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y las filiales no están sujetas a la Ley de Transparencia, lo cual representó un riesgo para la comisión de delitos o irregularidades y abrió la puerta a fenómenos de corrupción.

Pemex tiene una figura jurídica mixta al parecerse a un organismo descentralizado con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía en sus decisiones y al mismo tiempo tiene un Consejo de Administración con participación de dependencias del sector público que toman decisiones orientadas con base en una estructura de negocios.

Hasta la administración de Salinas de Gortari, la empresa operaba de manera integral, pero los economistas aseguraban que existían subsidios cruzados y se desconocía el verdadero negocio de Pemex, así que en 1992 fue dividida en cuatro subsidiarias: Pemex Exploración, Pemex Gas y Petroquímica Básica, Pemex Refinación y Pemex Petroquímica.

La separación provocó duplicidad de funciones, gastos y más burocracia. Se rompieron las cadenas productivas, pero se detectó que Pemex Exploración y Producción era la más rentable, seguida de Pemex Gas y Petroquímica Básica, mientras que Pemex Refinación y Pemex Petroquímica reportaban pérdidas. De ahí que hasta la fecha le digan al presidente Andrés Manuel López Obrador que no construya la refinería de Dos Bocas porque será un barril sin fondo.

Con la reforma de 2013 la empresa fue reestructurada Pemex Exploración y Producción, Pemex Transformación Industrial, Pemex Etileno, Pemex Fertilizantes, Pemex Logística, Pemex Perforación y Servicios, Pemex Cogeneración y Servicios (que despareció el año pasado por no ser rentable) y PMI Comercio Internacional (compañía filial). También tiene una serie de filiales relacionadas con PMI como PMI Pemex Drilling & Services, Texas Frontera, Llc, MGI Trading Ltd, PMI Holdings, PMI Comercio Internacional, PMI Norteamerica, PMI Trading Ltd, Tag Pipelines, PMI Services North America, Kot Insurance Company, Integrated Trade Systems, Pemex Capital, PMI Holdings Petroleos España, Pathfinder Project Consultants Mexico, RepConLux, Pemex Finance, entre otros.

En las filiales ha prevalecido falta de transparencia en su constitución, organización, administración y operación, por lo que sí va en serio la política de combate a la corrupción, transparencia y rendición de cuentas el Congreso de la Unión debe empezar por modificar la ley reglamentaria que exime a los Consejeros de Pemex de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Las empresas más exitosas en el ámbito petrolero internacional están integradas, como Saudi Aramco y Exxon Mobil, así que también debieran legislar para que Pemex vuelva a su esquema inicial para reducir su carga burocrática y sanear las finanzas de la empresa.

Pemex debe retomar su papel como productor de petróleo, pero también de petroquímicos y petrolíferos porque no puede seguir manteniendo una balanza comercial energética negativa, ni continuar en quiebra técnica, pero mucho menos puede seguir manteniendo un régimen legal (artículo 31 de la Ley de Pemex) que sólo obliga a los Consejeros a indemnizar a la empresa cuando le causan daños o perjuicios.

