Turistas siguen viajando pese a inflación, pero ahora buscan gastar menos: Cloudbeds

Ante diversos factores que provocan el aumento de la inflación en todo el mundo, turistas modifican su forma de viajar y buscan recortar sus gastos de viajes.

En entrevista con Forbes México en el marco del Tianguis Turístico 2023, Mario Molina, senior regional partner manager de Cloudbeds, mencionó que lo anterior es un signo positivo, pues las personas no están dejando de viajar, sino están buscando viajes menos costos; eso a pesar de las incertidumbres económicas que se viven en todo el mundo.

Asimismo, comentó que Cloudbeds, un sistema de gestión de propiedades hoteleras, realizó un Informe sobre el estado del alojamiento independiente y encontraron cinco tendencias que determinan el panorama de los viajes para este 2023, entre ellas el recorte de gastos.

“Otra es la búsqueda de viajes por valor y no el valor económico, porque la inflación y recesión está siendo un tema que impacta, pero la parte de los viajes tiene un rumbo muy optimista este año, que es lo que vemos en tendencia; sin embargo, lo que se está adaptando es la forma del viaje. Si tenemos un viajero que a lo mejor pensaba gastar en un crucero, a lo mejor este año dicen ‘bueno, no voy a viajar en este crucero, pero me voy a una playa’. Lo que está cambiando es que se está adaptando al costo y a los niveles de costo”, explicó.

Mario Molina, senior regional partner manager de Cloudbeds. Ciudad de México. 27 de marzo de 2023. Foto: © Miriam Sánchez.

En el Tianguis Turístico realizado este año en la Ciudad de México, Molina mencionó que pese a las incertidumbre económica que se vive en el mundo, la industria de viajes “vive un buen momento”, ya que las personas siguen viajando.

“El viajero va a estar ahí, ¿pero tienes la tecnología para captar? ¿Estás mostrando tu hotel correctamente? Porque el viajero no lo va a dejar de hacer, está ansioso por viajar, lo que va a cambiar es la forma en como está viajando. A lo mejor me afectó un poco la inflación, en vez de irme al viaje que tenía como primera opción, me voy a mi segunda opción por temas de costos, de flexibilidad, por temas de qué me conviene más, pero no se esta parando la idea de viajar”, señaló.

El documento retoma una encuesta de Skift, en la cual se menciona que 34% de los estadounidenses prevé recortar su gastos en viajes en 2023 por los elevados precios de los productos de viaje, por lo que para algunas personas, esto puede implicar realizar viajes más cortos, viajar en temporada baja o en mitad de la semana, o bien elegir un alojamiento o tipo de habitación más económicos.

También señala que en agosto pasado, Google observó que las búsquedas de hostales y hoteles baratos había crecido un 300% a nivel mundial con respecto al año anterior. Sin embargo, enfatiza que Google advertía que los viajeros aún no están preparados para renunciar a “pequeños lujos” y buscan experiencias de calidad a buen precio.

Otras tendencias de los turistas

Mario Molina, directivo de Cloudbeds, comentó otras tendencias que se mencionan en el informe: una es que se ve la adopción digital en la hotelería para poder mejorar la experiencia del cliente.

“Notamos que los hoteles están preocupados en cómo mejorar su experiencia, porque los viajeros están en todas las plataformas -que ahora se utilizan para reservar y comunicarse-, pues el hotelero si no tiene esas tecnologías está perdiendo huéspedes. Al viajero lo que le interesa es mejorar la experiencia de su viaje que va desde que busca hotel, reserva, se queda y después de la reserva, cómo es esa interacción”, señaló.

Contó que para este reporte de tendencias de viaje se analizaron 1,400 propiedades, más de 7 millones de reservas y fueron divididas en cuatro regiones: Norteamérica (Estados Unidos y Canadá); Latinoamérica (donde se incluye a México), Europa y Asia.

“En este reporte recolectamos cientos de información a través de reservas para ver los pronósticos y las tendencias de este año”, explicó Molina.

