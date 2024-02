Peso Pluma se cuela en el top 10 de canciones más vendidas de 2023, que lidera Miley Cyrus

El cantante Peso Pluma se ha colado en el top 10 de sencillos más vendidos en 2023 con su canción en español ‘La bebé’ junto a Yng Lvcas, en una clasificación que lidera ‘Flowers’ de Miley Cyrus, según publicó este lunes la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI, por sus siglas en inglés).

Por primera vez, un artista de México accede a los diez puestos más cotizados de esta lista, que la mayor representante de la industria discográfica a nivel mundial otorga a los sencillos que más se han vendido en el año a través de distintas plataformas.

El primer puesto de 2023 fue para Miley Cyrus, con ‘Flowers’, seguida de ‘Calm Down’ de Rema y Selena Gomez, y de ‘Kill Bill’, de SZA.

En cuarta posición, se situaron ‘Die For You’, de Ariana Grande y de The Weeknd, quien situó por tercera vez una de sus canciones entre los cinco primeros puestos de la lista de la IFPI, tras lograrlo con ‘Blinding Lights’ y con ‘Save Your Tears’.

Antes de Peso Pluma, que obtuvo el sexto lugar, se ubicó Harry Styles con su ‘As It Was’.

Justo después se encuentran ‘Cruel Summer’, de Taylor Swift, que obtiene dos puestos de esta lista -también el noveno, con ‘Anti-Hero’- y, en octava posición, ‘Last Night’, de Morgan Wallen.

Cierra la clasificación ‘Seven’, de Jung Kook, en un año en el que estuvieron representados artistas de diez nacionalidades diferentes, frente a las seis de la edición anterior.

El director de Clasificaciones Globales y Certificaciones de la IFPI, Lewis Morrisons, felicitó a Cyrus por encabezar la lista “en tantos países al mismo tiempo”, según un comunicado.

“Esta canción, junto a su mensaje de empoderamiento, resonó en todo el mundo y es la definición de un verdadero éxito global”, consideró.

Con información de EFE.

