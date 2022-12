Plan B de AMLO en materia electoral no tendrá vía rápida en el Senado: Monreal

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, adelantó este miércoles que las reformas a las leyes secundarias en materia electoral, también llamadas plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador, no tendrán vía rápida en la Cámara alta.

“Vamos a cuidar el procedimiento legal, el procedimiento ordinario. No habrá atropellamiento, no habrá esto llamado, vía rápida, que se dispensen o se abrevien o se evite el procedimiento ordinario. No, vamos a hacerlo con mucho cuidado y mucho respeto a nuestra investidura y a nuestro órgano colegiado”, dijo el morenista.

Ello porque en la Cámara de Diputados ayer se dispensaron los tramites legislativos, se discutieron y aprobaron las reformas secundarias el mismo día que fueron entregadas por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

En conferencia de prensa, Monreal comentó que aún no llegan estas reformas pero pedirá al presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Armenta, y a los grupos parlamentarios que estas sean turnadas a comisiones para que ahí inicia su discusión.

“Estoy esperándola, no ha llegado a este momento la minuta que proviene de la Cámara de Diputados; pero voy a hablar con el presidente de la Mesa Directiva y con los grupos parlamentarios para turnarla a comisiones; y ahí se inicie la discusión y sean ellos los que valoren el ritmo de estas modificaciones y el ritmo de la propia deliberación y en su caso, aprobación en el dictamen”, dijo.

Lee: Plan B de AMLO en reforma electoral beneficia a partidos aliados de Morena

Aseguró que serán escuchados todos los grupos parlamentarios para que se vote en conciencia estos cambios a seis leyes en materia electoral. Monreal reveló que ha recibido presiones normales de legisladores que quieren que esta minuta salga rápido.

Las modificaciones a seis leyes secundarias buscan cambiar la estructura orgánica del Instituto Nacional Electoral (INE) y temas que Morena ha criticado de este órgano autónomo, como los salarios de los consejeros, quienes ganan más que el presidente López Obrador, así como la eliminación de dos fideicomisos y la destitución del actual secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina.

A ello se agrega que “suaviza” sanciones a aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular al establecer que quienes no presenten sus informes trimestrales o anuales de precampaña o campaña serán sancionados sólo amonestación pública o una multa de hasta 5 mil UMAs (481 mil 100 pesos en 2022).

Es decir, la reforma elimina un párrafo del artículo 456 de dicha ley, el cual señala actualmente que quienes no entreguen estos informes serán sancionados hasta con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o, en su caso, si ya está registrado, con la cancelación del mismo.

También que estos cambios en materia electoral benefician a los partidos aliados de Morena para no perder su registro nacional: PVEM y PT.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado