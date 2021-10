AMLO agradece a legisladores por aprobar Ley de Ingresos, ahora falta el Presupuesto

El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a los legisladores por haber aprobado la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2022, y señaló que ahora falta el Presupuesto de Egresos de la Federación, el cual “todo indica que no va a haber ningún problema (para ser avalado)”.

“Agradecerle a los legisladores porque ya se aprobó la Ley de Ingresos y es una ley que nos permite seguir fortaleciendo las finanzas publicas (…) Le agradezco la confianza a los legisladores. Ayer ya se aprobó en el Senado. Ahora lo que queda es aprobar el Presupuesto de Egresos”, mencionó.

Durante su conferencia diaria, el mandatario señaló que con la aprobación de la LIF se asegura que no habrá aumento de impuestos el próximo año y que se incluye una sistema de simplificación para el pago de los mismos.

“Seguimos cumpliendo con el compromiso de no aumentar los impuestos. Vamos para 2022 sin aumentar impuestos, y lo segundo, hay un sistema de simplificación para los pequeños comerciantes, empresarios y contribuyentes no tengan que hacer tanto tramite. Se simplifica el pago de impuestos. Esto me lo pidieron empresarios de Monterrey”, comentó.

L´ópez Obrador comentó que al avalarse el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, se garantiza el financiamiento para educación, salud, desarrollo y el resto de los programas, así como la continuidad de las obras que impulsa, como el Tren Maya,

