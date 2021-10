AMLO llama a sindicatos, autoridades y alumnos universitarios a regresar a las aulas

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado este jueves a los sindicatos, autoridades y alumnos universitarios a regresar el retorno a las aulas ya que postergarlo significa un atraso en la educación en México.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario federal criticó la comodidad de algunos integrantes de las universidades públicas cobrar su sueldo desde la comodidad de sus hogares.

“¿Por qué se demoran las universidades en el regreso a clases? ¿Por qué no regresan a las clases y escuelas públicas que no están regresando a clases, por qué razón?

‘”¿Está cómodo para quien está recibiendo su dinero y no corre ningún riesgo y nos vamos a acostumbrar a ello? Eso significa atraso, si ya se vacunó a maestros y ya ha quedado de manifiesto que no hay riesgos graves ¿Por qué no se regresa a clases?”, cuestionó el tabasqueño.

El jefe del Ejecutivo federal sostuvo que se ha demostrado por parte de las autoridades educativas que no hay un riesgo masivo de contagio en la modalidad presencial.

”Es un llamado a los sindicatos de las universidades, es también un llamado respetuoso a las autoridades de las universidades y a los estudiantes, ya vamos a reunirnos a reencontrarnos en las aulas”, dijo.

El presidente de la República consideró que la educación a distancia, aunque es benéfica en algunos casos, en otros genera un ambiente tóxico y de enajenación por lo que se debe privilegiar el contacto entre alumnos y maestros y las instalaciones educativas.

“¿Cómo nos formamos? Le debemos mucho de lo que somos a los maestros. ¿Va a cambiar ahora? ¿Son los aparatos, diseñados quién sabe por quién que no están destinados al humanismo sino al mercantilismo”, aseguró.

