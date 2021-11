AMLO recula sobre regaño a Ssa por falta de medicamentos: ‘les tengo confianza’

Luego que ayer regañó públicamente al secretario de Salud, Jorge Alcocer, por el desabasto de medicamentos y le pidió resolver el problema sin ninguna excusa, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que se dejó llevar por la pasión y respaldó al funcionario por su buen trabajo.

“Yo lo dije de una manera un poco fuerte, la política entre otras cosas es equilibrar la pasión y la razón y quienes nacemos en el trópico, como ustedes de Colima, los tabasqueños, a veces nos sale la pasión, pero lo mejor es el equilibrio.

“Entonces ayer como lo dije se pensó que era un regaño al secretario de Salud, que es una gente extraordinaria, el doctor, secretario, Jorge Alcocer”, reculó el presidente de la República.

Sin embargo, volvió a insistir que en México existen las condiciones legales y económicas para comprar los medicamentos en el extranjero y a buenos precios para atender la demanda de los mexicanos.

Recriminó que los refrescos y las comidas chatarra tengan la viabilidad de llegar hasta la comunidad más apartada y esto no suceda así con los medicamentos.

“Hay productos chatarra en todos lados, cómo nos vamos a hacer llegar las medicinas, todas, si hay presupuesto suficiente, si ya se resolvió el problema del monopolio que existía, de que no se le podía comprar más que a 10 empresas que vendían 100 mil millones de pesos al año de medicinas al gobierno, eso se terminó, no se podía comprar medicinas en el extranjero”, argumentó el mandatario federal.

“Que no falten los medicamentos y es un compromiso y vamos a seguir, vamos a seguir y ya saben, yo soy perseverante, soy terco, no se me olvidan las cosas”, sostuvo.

El jefe del Ejecutivo federal comentó que este reclamo a los funcionarios de su gabinete fue a raíz de que una mujer lo abordó en su viaje de Nueva York a la Ciudad de México para acusar que no había medicamentos para el cáncer en las unidades de Salud.

A esto, se tiene que sumar el bloqueo que realizan padres de niños enfermos con cáncer en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para manifestar la misma demanda.

“La señora, con muy buenas intenciones, me hizo el planteamiento en el avión para las medicinas para el cáncer, entonces me lo planteó, me dice: ‘no tenemos los medicamentos en el Seguro, qué se va a hacer porque vamos y no nos atienden y no nos están dando los medicamentos’. Eso antier y ayer me salió, porque yo siempre digo lo que pienso”, comentó.

