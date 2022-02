AMLO revira a España: en México ya no se permite robar

El presidente Andrés Manuel López Obrador contestó este viernes al gobierno español sobre que no habrá ruptura diplomática entre ambas naciones pero no se permitirá que empresas de ese país consideren a México como una tierra de conquista donde se puede saquear.

Esta fue la respuesta del mandatario mexicano a la postura del gobierno español quien ayer le demandó respeto a la relación bilateral y a los empresarios de su país que mantienen diversas inversiones en México.

“No es ruptura en las relaciones, nada más decir que no se permite robar, no somos tierra de conquista y que no se confunda al pueblo español que queremos y admiramos tanto con estas empresas y con sus políticos protectores del más alto nivel, eso es todo“, afirmó el jefe del Ejecutivo federal en conferencia de prensa desde Sonora.

España se mantiene como el segundo inversor extranjero en México con 76 mil millones de dólares al cierre del tercer trimestre de 2021, lo que representa el 12% de la Inversión Extranjera Directa (IED) de México.

El presidente de la República volvió a cargar contra Repsol e Iberdrola a quienes señaló de haberse coludido con los expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto para obtener contratos y no realizar ningún beneficio para los mexicanos, quienes, dijo, han subsidiado sus operaciones en el país.

“Es un señalamiento por los abusos cometidos por empresas españolas que han afectado al pueblo de México en otros tiempos. Los jugosos negocios que se hicieron por influyentismo, por acuerdos cupulares de políticos de España y México en los sexenios de Fox, de Calderón y de Peña Nieto, la actitud o el comportamiento de la empresa Repsol en México, lo que nos costó.

“La ofensa de que una empresa que se beneficia de contratos por abastecimiento de energía eléctrica se lleve a trabajar a la secretaria de Energía de México y se lleve como empleado al expresidente de México, a Felipe Calderón, esa es una ofensa a nuestro pueblo”, afirmó el mandatario federal.

El tabasqueño refrendó el respeto por el pueblo español con quien, enfatizó, hay lazos de amistad y culturales más allá de quienes están a la cabeza del poder económico y político en dicho país.

