Para AMLO son subjetivas las críticas por nombramiento de priista Pavlovich en consulado

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este viernes que las críticas entorno al nombramiento de la exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, acusada por supuestos desfalcos a la administración estatal, son cuestiones de apreciaciones pues para él su desempeño como servidora pública fue bueno.

En conferencia de prensa desde Sonora, el mandatario federal dijo que su decisión está sustentada en el respeto y colaboración que la exmandatario mostró con su gobierno y al no existir ninguna denuncia ante las autoridades judiciales que pongan en entredicho sus acciones cuando encabezó el Ejecutivo de Sonora.

“Son apreciaciones, nosotros no tenemos ninguna denuncia formal en contra de la exgobernadora que yo sepa, la fiscalía no ha turnado ningún caso al poder judicial entonces no podemos nosotros hacer a un lado a nadie sólo por denuncias públicas. Ojalá, y eso sin limitar la libertad de expresión, la libertad de prensa, nos ayude a normar nuestras conductas en lo público”, lanzó López Obrador junto a Alfonso Durazo, quien ha criticado en diversas ocasiones las acciones de Pavlovich.

“Yo tomé esta decisión porque en el tiempo que estuvo de gobernadora y visité Sonora conté con el apoyo de la gobernadora y fue respetuosa con el gobierno federal y no tuvimos ninguna diferencia y por eso tomé esa decisión”, sostuvo.

No obstante, cuestionado si el nombramiento obedece a un movimiento político, jefe del Ejecutivo federal consideró que el nombramiento tendrá que ser sometido a consideración del Senado de la República y que en esa arena podrá debatirse ampliamente si su designación es consecuente.

El tabasqueño pidió a los sonorenses y a los mexicanos a confiar en las decisiones que está tomando pues tiene la convicción de no fallar a las expectativas del pueblo.

“Yo respeto mucho y que nos tengan confianza nosotros no vamos a traicionarlos, no les vamos a fallar. vamos avanzando en la transformación del país y que sabemos bien que es lo que la gente quiere”, agregó.

