Los baños del AIFA no se ven en ninguna parte del mundo: AMLO

A 70 días de que se inaugure el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó este lunes la obra por su belleza y enfatizó que el diseño de sus baños, incluso, no se ven en ningún otro aeródromo del mundo.

Hace una semanas, surgieron críticas sobre el diseño de los sanitarios del nuevo aeropuerto, que tiene ejes temáticos como la lucha libre o el Día de Muertos, por diversos errores en la composición de frases.

Por ejemplo, en el sanitario dedicado a la Lucha Libre, se destaca una frase: “Lucharán de dos a tres caídas, sin límite de tiempo” cuando la correcta es: “Lucharán a dos de tres caídas, sin límite de tiempo”.

Al respecto, el presidente de la República fustigó a los críticos del AIFA quienes dijo han cuestionado la obra sin haberla conocido.

“Fíjense, el aeropuerto de la ciudad, no es con el propósito de enojar a nadie, ya deberían cambiar o por lo menos tener sentido del humor, no enojarse; la vida es un dulce, este aeropuerto va quedar bellísimo, cuando visiten los baños, que han sido tan cuestionados, sin haberlos visto, van a decir esto no se ve en ninguna parte del mundo, en ningún aeropuerto del mundo”, apuntó el jefe del Ejecutivo federal en conferencia de prensa.

El AIFA tendrá 38 baños temáticos que incluyen los dedicados a la charrería, al Día de Muertos, al Metro de la Ciudad de México y a Cri Cri, entre otros.

El mandatario federal expuso, además, que este aeropuerto será uno de los más importantes de América y habrá de destacar por su rápida construcción y bajo costo, que rondará los 75 mil millones de pesos.

“Este aeropuerto va estar considerado con una de las obras que se terminó en menos tiempo”, enfatizó.

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) será inaugurado el próximo 21 de marzo y se tiene previsto que tenga alrededor de 156 operaciones, de ellas, sólo 6 serán de carácter civil.

