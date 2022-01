Exgobernadores de Morelos pactaron con el crimen organizado: Cuauhtémoc Blanco

Cuauhtémoc Blanco Bravo, gobernador de Morelos, afirmó este lunes que exmandatarios morelenses, como Graco Ramírez, pactaron con líderes del crimen organizado y el narcotráfico, por lo que nunca fueron amenazados ni molestados durante su mandato.

“Nosotros, junto con el Almirante y la mesa de Coordinación, se ha mencionado que no pactamos con el narcotráfico y no pactamos con gente que le ha hecho daño al estado, sin embargo, estos personajes (del crimen organizado) siempre han sido protegidos de exgobernadores y estos sí habían pactado con el poder en turno“, declaró Cuauhtémoc Blanco.

El también exalcalde de Cuernavaca añadió que los personajes de la delincuencia organizada nunca se habían metido con los exgobernadores de Morelos.

Lee: Cuauhtémoc Blanco es denunciado por red de lavado de dinero

“Las mantas y narcomantas seguirán apareciendo porque hay muchos narcopolíticos y políticos que les estorba este futbolista, como me dicen”, declaró a su salida de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.

Un grupo de diputados de oposición del Congreso del Estado de Morelos pidieron a la Fiscalía General del Estado iniciar una investigación en contra del Cuauhtémoc Blanco Bravo por sus vínculos con el crimen organizado, luego de que El Sol de México diera a conocer una fotografía donde aparece posando con líderes de Guerreros Unidos y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

La fotografía que puso contra las cuerdas al gobernador de Morelos aparecen a Irving Eduardo Solano Vera “El Profe” y/o “El Gato”, líder del cártel Guerreros Unidos y luego jefe de plaza en Morelos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), detenido por elementos del Ejército el 17 de febrero de 2021 en Cuautla.

A su lado aparece Homero Figueroa Meza, “La Tripa”, líder del grupo criminal conocido como Comando Tlahuica o Los Tlahuicas. Luego se observa al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, y en el extremo derecho de la fotografía aparece Raymundo Isidro Castro Santiago, “El Ray”, líder regional del CJNG en Morelos.

“El Ray” fue asesinado el 30 de octubre de 2019 al interior del Centro de Reinserción Social “Morelos”, en el municipio de Xochitepec, presuntamente por una riña entre grupos criminales.

El expresidente municipal de Cuernavaca acudió junto con su abogado Alfonso Pérez Daza a pedir que la denuncia penal en su contra sea atraída por la Fiscalía General de la República, ya que las autoridades judiciales del estado no tienen facultades para indagar al gobernador de Morelos.

“El gobernador de Morelos ha sido amenazado de muerte por el crimen organizado”, dijo el defensor de Blanco.

El Fiscal General de Morelos es incompetente para investigar la fotografía donde aparece con líderes del crimen organizado, apuntó Cuauhtémoc Blanco.

“Yo vengo a dar la cara y no me escondo de nadie porque desde que llegué al gobierno de Morelos le estorbo a la clase política”, manifestó el exjugador del América. Agregó que no es un político, sino ciudadano: “Me duele lo que pasa en el Estado de Morelos y me duele mi país”.

“Voy a seguir luchando en contra de los narco políticos que le han hecho daño al estado”, apuntó el gobernador de Morelos, quien aseguró que seguirá tomándose fotos con cualquier persona y no les pediría su carta de antecedentes penales.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado