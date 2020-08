Di millones de pesos en sobornos a panistas, incluido Anaya: Lozoya

Emilio Lozoya aseguró en una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) que entregó 6 millones 800 mil pesos en 2014 al entonces senador Ricardo Anaya, por instrucciones del exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, así como a exlegisladores del PAN que ahora son gobernadores y otros funcionaros.

“Luis Videgaray Caso me instruyó recibir a Ricardo Anaya Cortés en las oficinas de Pemex, y a Ernesto Cordero Arroyo, con quien desayuné en el Four Seasons. En específico Luis Videgaray Caso me instruyó entregarle 6 millones 800 mil pesos a Ricardo Anaya Cortés, quien había estado insistiendo en reunirse conmigo. En dicha reunión, él me comentó de sus aspiraciones a ser gobernador de Querétaro, y que odiaba a su contrincante, el senador Francisco Domínguez por corrupto, pero que él había negociado con Luis Videgaray Caso que se le apoyara para llegar a dicha gubernatura”, señala el documento oficial.

El exdirector de Pemex señala que el señor Norberto Gallardo, miembro del Estado Mayor Presidencial quien fungía como su jefe de escoltas entregó el apoyo solicitado a un enlace designado por Anaya directamente en las instalaciones de la Cámara de Diputados, quien responde al nombre de Osiris Hernández.

“La entrega del dinero fue confirmada por Anaya a Luis Videgaray. (…) fue realizada en el estacionamiento de la Cámara de Diputados”, señala la denuncia.

El dinero, según Lozoya, procedía de sobornos que le había entregado a él la firma brasileña Odebretch.

El exdirector de Pemex también dijo que entregó dinero en efectivo a los siguientes legisladores: Ernesto Cordero Arroyo (Senador), Francisco Domínguez Servién (Senador), Jorge Luis Lavalle Maury (Senador), Salvador Vega Casillas (Senador) y Francisco Javier García Cabeza de Vaca (Senador).

Cabe resaltar que Domínguez Servién es gobernador de Querétaro y García Cabeza de Vaca de Tamaulipas.

Dichos recursos entregados en efectivo se liberaron conforme Luis Videgaray Caso lo iba indicando.

“Entre 2013 y 2014 el señor José Velasco y en su momento Francisco Olascoaga entregaron a Rafael Caraveo Opengo, operador enviado por dicho grupo de legisladores, recursos que ascendieron a 80 millones de pesos. Las citas para la entrega del dinero se concertaban a través de mensajes de texto entre diversos números telefónicos de aparatos desechables. Para tales efectos, el enlace acudía con una maleta con ruedas para transportar las entregas de dinero en efectivo”, señala el documento.

Lozoya también señala que las exigencias del Grupo Parlamentario del PAN habían sido, originalmente de 50 millones de dólares, para conceder su voto a favor de la reforma energética.

El documento menciona que también se entregaron recursos que sumaron 8,390,000 de pesos a José Antonio González Anaya (4 millones 390 pesos) y a José Antonio Mede Kuribreña (4 millones de pesos) en septiembre de 2014.

También hace mención de recursos utilizados para financiar la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto y la relación de Odebretch con el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, quien celebró un contrato multimillonario con la empresa Braskem en la cual era accionista Odebretch.

Emilio Lozoya presentó el pasado 11 de agosto una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República respecto a su participación en el caso de Odebrecht.

Lozoya señaló que “hubo una serie de sobornos” de una cantidad que pasa los 100 millones de pesos, que fueron utilizados para la campaña del expresidenteEnrique Peña Nieto.