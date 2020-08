No hay que torcer la ley por consigna como sucedió con Elba Esther Gordillo: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que “no hay que torcer la ley” para aplicarla a conveniencia y bajo consigna como sucedió en el caso de Elba Esther Gordillo.

Cuestionado sobre si se podría configurar el delito de ‘traición a la patria’ para juzgar al expresidente Enrique peña Nieto, el actual mandatario expresó que “ante se aplicaban las leyes de acuerdo a lo que convenía” a administraciones anteriores, por lo que dijo confiar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Fiscalía General de la República.

“No hay que torcer la ley como en el caso de la maestra Elba Esther Gordillo. Como la corrupción no era delito grave, pues le pusieron lavado de dinero, cuando era una represalia, una consigna. No hay que torcer la ley para aplicarla a conveniencia y yo confío en que así va a ser”, aseguró López Obrador, durante su gira por Tamaulipas.

“Le tengo confianza al fiscal Alejandro Gertz Manero y al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Arturo Zaldívar). En los dos casos son personas íntegras, honestas. Los cambios están en todo. Qué diferencia con los procuradores de antes”, añadió.

El jefe del Ejecutivo, incluso, rememoró que cuando era Jefe de Gobierno de la Ciudad de México se le fabricó un delito para desaforarlo e impedir que contendiera por la Presidencia de la República.

“Me consta que (Mariano) Azuela (expresidente de la SCJN) recibió consigna para fabricarme un delito. Ahora, hay un auténtico Estado de Derecho con independencia de poderes. No se persigue a nadie, no hay consigna contra nadie. Esperemos que en el caso de Lozoya se haga la investigación y no sea un asunto político”, dijo AMLO.