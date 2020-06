‘No veo problema, así es la democracia’, asegura AMLO sobre manifestaciones en su contra

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los ciudadanos que se manifestaron el sábado en su contra “están en todo su derecho”.

“La diferencia entre una dictadura y una democracia es que en la democracia hay libre manifestación de las ideas, se garantizan las libertades y el derecho a disentir. No veo ningún problema. Creo que así es la democracia”, indicó el mandatario en su conferencia de prensa en Quintana Roo.

López Obrador reiteró que si la ciudadanía quiere que deje la presidencia pueden esperar a que se vote la revocación de mandato.

“Si la gente dice que renuncie, pues dejo la Presidencia, si no, me quedo hasta el 2024, porque no hay reelección”, señaló.

El fin de semana integrantes del grupo Frente Nacional AntiAMLO (FRENAAA) se manifestaron en diversas ciudades del país en contra de las medidas del gobierno federal para contener la pandemia de Covid-19.

La ciudadanía que protestó lo hizo a bordo de sus vehículos en las principales avenidas del país.

