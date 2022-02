PAN amaga con cancelar mesas de diálogo sobre reforma energética ante cambios de fecha de Segob

Luego que en dos ocasiones la Secretaría de Gobernación pospusiera al PAN las mesas de diálogo sobre la reforma energética y la política, el dirigente del partido político, Marko Cortes, señaló que si la dependencia lo hace de nuevo, las darán por canceladas.

“Pareciera que para el gobierno federal no es real su intención de dialogar con la oposición. Ya van dos ocasiones que el propio gobierno cambia las fechas previamente acordadas para tener la instalación de las 7 mesas temáticas que se informaron. Ahora estamos atentos que podamos tener una nueva fecha, pero hemos dicho que de posponerse esta nueva fecha, el PAN daría por cancelados estos diálogos, porque sería una falta de respeto a los mexicanos”, dijo el panista.

En conferencia al hablar sobre un posible una acto de corrupción en Guadalajara, el panista comentó que probablemente el gobierno federal no tiene interés de dialogar pero el partido no claudicará en sus ideas de no apoyarán la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador si está no es modificada.

“No hay fecha nueva para la instalación de las mesas que acordamos con el gobierno federal. Estamos en la espera que podamos acordar una nueva (…)También estaremos de manera permanente esperando a que haya una nueva fecha”, enfatizó.

En un principio estos encuentros comenzarían el 24 de enero, después se postergaron para el 31 de ese mes, pero también se cancelaron.

Las siete meses de diálogo son para tratar temas planteados por el PAN, como las reformas eléctrica y político-electoral, así como la desaparición del decreto en el que se establece que las obras del gobierno sean consideradas asuntos de seguridad nacional.

