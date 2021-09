Senador de Morena pide investigar los recursos de las universidades, entre ellas la UNAM

El senador morenista Armando Guadiana pidió a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar los fondos federales y estatales que van a dar a las universidades autónomas de los estados incluyendo la UNAM para eliminar lo que llamaron “turismo científico”.

“La Fiscalía está no al servicio del Poder Ejecutivo o Legislativo alguno. Es un organismo autónomo y tiene que actuar en contra de un senador, de un diputado, del Presidente de la República y más de gente que va a utilizar el dinero como turismo científico”, dijo.

El legislador expuso que ha presentado en diversas ocasiones un punto de acuerdo para fiscalizar todos los recursos que reciben todas las universidades, porque “en muchas -no quiero decir que todas-, pero en una gran parte no se bien invierte el dinero en la parte de educación”.

Esto se da luego de que la FGR informó que solicitará, por tercera ocasión, que un juez federal emita una orden de arresto contra 31 exfuncionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) al considerar que tiene elementos suficientes para acreditar daño patrimonial al Estado por 244 millones de pesos (mdp).

Mientras, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró que no coincide con su compañero de bancada, y expresó su solidaridad con la comunidad científica, pues dijo que es profesor de la UNAM

“Expreso mi solidaridad total a los universitarios y científico y espero que todo se resuelva. Conozco a algunos de ellos, conozco su honestidad. No soy juez, no quiero asumir ese papel, tampoco soy Ministerio Público, pero eso no me evita expresar mi solidaridad con ellos y desear que todo se aclare rápido para el benéfico de la UNAM, de ellos, de sus familias”, enfatizó el morenista.

El también presidente de la Junta de Coordinación Pública (Jucopo) en el Senado comentó que no se suma al punto de acuerdo de Guadiana sobre investigar a todas las universidades, pues dijo que a las instituciones educativas se les fortalece y no se les persigue.

“No avalo lo del senador Guadiana, no me sumó a que se haga una investigación de las universidades, menos que la UIF haga una investigación de los científicos. Me parece no solo una exageración, sino un despropósito para los que hacen ciencia en este país, hay que fortalecer las universidades, no hay que perseguirlas. Tengo respetos por el fiscal, estoy seguro que se aclarará”.

Ricardo Monreal informó que se acercará a Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, y a la directora del Conacyt, María Álvarez-Buylla, para ver lo que sucede con las investigaciones contra 31 científicos del Conacyt.

