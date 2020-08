‘Ya me subí al avión presidencial’, admite AMLO

Pese a que había asegurado que no lo haría, Andrés Manuel López Obrador ya aceptó que “me subí al avión presidencial”.

El presidente reveló que grabó un spot en la aeronave “José María Morelos y Pavón”, un Boeing 787-8 matrícula XC-MEX , que está en venta y cuyo valor fue puesto en juego, mediante un sorteo que organiza la Lotería Nacional y se realizará el 15 de septiembre. Habrán 100 ganadores de 20 millones de pesos.

“Me subí para mostrar a la ciudadanía los lujos que eran como para una monarquía, para que se vea cómo se rayaban (los tripulantes)”, indicó López Obrador en conferencia de prensa en Zacatecas.

En agosto de 2018, el presidente señaló que “se va a vender el avión presidencial, no hay marcha atrás, no me voy a subir a ese avión, ni como lo planteó el señor ayer”, dijo en conferencia de prensa.

