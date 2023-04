‘Winter is coming’ para las fintech menos fuertes, alerta reporte

El ecosistema fintech de México vive un periodo de efervescencia. En los últimos meses se han visto adquisiciones, fusiones, cierres de operaciones, instituciones bancarias haciendo tecnología financiera (como Banorte con su banco digital Bineo) o gigantes del retail dando pasos firmes en el sector de la tecnología financiera, como la cadena de supermercados Walmart.

Algunos ejemplos de esta ebullición en el sector fintech de México son la adquisición que hizo Nu México –subsidiaria del neobanco brasileño Nu Bank– de la sociedad financiera popular (Sofipo) Akala en febrero de 2022 o el súbito cierre de operaciones de Nanopay a principios de este año, sin que los usuarios, que todavía reclaman a la compañía, conozcan los detalles del cese.

Otro ejemplo es el de la cadena minorista Oxxo –de Femsa– que en dos años ha sumado más de 6 millones de usuarios de su tarjeta Spin, que ahora también recibe remesas, o la compra que hizo Walmart de México de Trafalgar, una institución de fondos de pago electrónico (IFPE) regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que pasará a llamarse Cartera Digital Walmart.

Está también el caso de Klar, que a principios de este mes concretó la adquisición de la sociedad financiera popular (Sofipo) Servicios Financieros Alternativos (Sefia) para ampliar su portafolio de productos. Como estos, hay más ejemplos de cómo el sector fintech de México está viviendo un momento de positiva agitación, sin embargo, también podría venir un invierno para los jugadores menos fuertes.

En el marco de la presentación del Reporte Anual Fintech 2023, elaborado por NTT Data, la firma Nader, Hayaux y Goebel y la asociación Fintech México, el presidente saliente de esta última institución, Ernesto Calero, consideró que la agitación de adquisiciones, fusiones y jugadores bancarios y no bancarios continuará por el resto del año y parte de 2024.

“Sin duda este año y los que vienen van a ser de consolidación, vamos a ver adquisiciones de fintechs a fintechs, de instituciones tradicionales a fintechs y viceversa. Vamos a empezar spin offs de bancos que están creando sus áreas fintech, vamos a ver bancos 100% digitales”, comentó en conferencia de prensa tras la presentación del Reporte Anual Fintech 2023.

A pregunta de Forbes México, el presidente saliente de la asociación Fintech México, integrada por más de 180 empresas del sector, apuntó que otra tendencia es la reconfiguración del sector de las Sofipo por la llegada de las fintechs. “Las acciones que pueden hacer las instituciones de tecnología financiera (ITF) reguladas por la CNBV son muy restringidas, pero existen otras figuras legales con las que se puede tener más margen de maniobra”.

“Entonces (fintechs y empresas tradicionales) se están yendo a buscar esta otra figura legal que en la mayoría de los casos son las Sofipos, que tienen mucho más actividades, pueden captar dinero y dar crédito, las instituciones de fondos de pago electrónico (IFPE) tienen prohibido dar crédito y rendimientos”, apuntó Calero.

Por su parte, el socio Strategic Value Americas de NTT Data, Luis Olmedo, comentó que la agitación en el sector fintech de México tiene una correlación con la retracción de los fondos de capital debido a las condiciones económicas globales que imperan actualmente, que a diferencia de 2020, 2021 y todavía 2022, han contenido la liquidez para financiar fintechs.

“Existe una correlación muy directa con cuando se abra o no se abra el capital de fondos. Hoy no está abierto y por lo tanto va a haber un winter is coming (viene el invierno) para muchas fintechs, porque necesitan de ese capital. Al final terminan yendo a un escenario de fusión o adquisición”, apuntó Olmedo, quien también participó en la presentación del Reporte Anual Fintech 2023.

Olmedo citó al directivo de una fintech entrevistada para el reporte, de quien no proporcionó el nombre, para ilustrar lo que está pasando en el sector: “esto es como una selva, las que se quedan en la parte baja generan nutrientes para que crezcan los árboles y luego salgan los animales”. Es decir, habrá fintechs que serán absorbidas por otras más grandes para que éstas se puedan consolidar en el ecosistema.

El Reporte Anual Fintech 2023 refiere que “la evolución de la tecnología en los servicios financieros se refleja en el nacimiento de nuevas fintech y en la maduración de las existentes. En México, el crecimiento del ecosistema ha sido acentuado. Mientras que en 2021 existían 512 fintech, a fines de 2022 el número llegó a 650, lo que representa un incremento anualizado a ritmos de 26% (Finnovista, 2023)”.

El documento subraya que “la existencia de un mercado competitivo es beneficioso para los usuarios en muchos aspectos, ya que acceden a una mayor variedad de opciones para satisfacer sus necesidades. Las empresas del sector pueden ver la competencia como una amenaza que pone límite al crecimiento, pero también como una oportunidad para aprovechar las fortalezas del ecosistema y materializar las vías de consolidación mediante alianzas”.

Un dato revelador del reporte es que el 44% de las fintech compiten directamente contra otras fintech, mientras que solo en 31% contra las entidades financieras tradicionales y 25% contra entidades de tecnología no financiera.

