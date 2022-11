Presentamos la lista Forbes de los 50 líderes del mundo del trabajo

¿De qué estamos hablando realmente cuando hablamos del “futuro del trabajo”?

Casi tres años desde que comenzó la pandemia, esa frase sigue siendo omnipresente y significa todo y nada. Se ha convertido, sí, en un sinónimo perezoso de trabajo híbrido, un sustituto general de tecnologías como la automatización y la inteligencia artificial, una tarjeta de presentación de marca para consultores en el lugar de trabajo que intentan sacar provecho de un momento disruptivo. Pero también es una abreviatura de las conversaciones cruciales que deben tenerse sobre la creación de oportunidades para quienes carecen de ellas, la resolución de la persistente escasez de habilidades, el equilibrio entre la flexibilidad y la colaboración y el abordaje del agotamiento y las crisis de salud mental que han provocado los últimos años.

Nuestra lista inaugural Future of Work 50 destaca a los ejecutivos, empresas, líderes intelectuales e innovadores que están ayudando a dar forma a estas conversaciones, o cuyo alcance los posiciona para impactar a millones de trabajadores. Algunos son directores ejecutivos de alto perfil que lideran empresas multimillonarias cuyas tecnologías, esfuerzos filantrópicos o prácticas laborales los han convertido en referentes. (Lea nuestras preguntas y respuestas con el CEO de Slack, Stewart Butterfield, sobre sus propias predicciones sobre hacia dónde se dirige el trabajo, qué piensa del metaverso y cómo trabaja ahora).

Otros son líderes de startups relativamente desconocidos que inventan nuevas herramientas, activistas que impulsan nuevas políticas o movimientos, investigadores que dan sentido a los cambios que se están produciendo o líderes de talento que crean nuevos modelos de trabajo o toman decisiones que afectan a millones de empleados. En medio del debate en curso sobre el propósito de la oficina, otros están diseñando espacios de trabajo que inyectan juegos o elementos amigables con el planeta con la esperanza de que la oficina pueda volver a convertirse en un destino.

Para crear nuestra lista, consultamos a más de dos docenas de consultores, académicos, analistas y ejecutivos, además de aprovechar las mentes de los reporteros y editores de Forbes, preguntándoles quién creen que ha tenido una influencia en el mundo laboral en evolución, particularmente durante los últimos dos años. ¿Quién está creando herramientas innovadoras o útiles? ¿Qué líderes de talento tienen una posición para ser influyentes o la escala para tener un impacto? ¿A quién están leyendo o siguiendo, y cuyas ideas dan forma a cómo vemos el trabajo ahora? Después de recibir sugerencias de casi 200 candidatos, redujimos la lista a 50, sopesando el impacto, el alcance y la creatividad.

Tal lista nunca puede ser completa o exhaustiva. (Tampoco es una clasificación; los nombres se enumeran solo en orden alfabético). Más bien, es ecléctico por diseño: más arte que ciencia, muestreo que catálogo. Aún así, los 50 nombres o equipos a continuación ofrecen una instantánea de los poderosos ejecutivos, pensadores creativos y voces ampliamente seguidas de este año que están poniendo su sello en el cambiante mundo del trabajo.

—Con información de Diane Brady, Alex Konrad, Emmy Lucas y Kristin Stoller

La lista Forbes de los 50 líderes del mundo del trabajo

Imán Abuzeid

Incredible Health • Cofundadora y CEO

Imán Abuzeid. Forbes

En 2017, la doctora Imán Abuzeid fundó Incredible Health con la directora de tecnología Rome Portlock, creando lo que se ha llamado un “LinkedIn mejorado para enfermeras” en medio de una escasez crítica de proveedores de atención médica. La empresa utiliza el aprendizaje automático y un algoritmo patentado para ayudar a los hospitales a asignar enfermeras a los mejores puestos permanentes abiertos, cambiando la ecuación de contratación para que los hospitales paguen para competir por las enfermeras, que se unen de forma gratuita. En agosto, la compañía recaudó una ronda de financiación de la Serie B de 80 millones de dólares, lo que convirtió a Abuzeid en una de las pocas fundadoras que dirigen empresas valoradas en más de 1,000 millones. Luego, quiere expandirse a la contratación para otros trabajos de atención médica.

Tope Awotona

Calendly • Fundador y director ejecutivo

Tope Awotona. Forbes.

Esta aplicación de calendario hioz ruido en Silicon Valley a principios de este año sobre la dinámica de poder inherente al software de programación de Awotona: ¿enviar el primer enlace es una muestra de poder? Pero el debate de Twitter hizo que decenas de miles de nuevos usuarios se registraran, atraídos por el diseño fácil de usar de la popular aplicación. Awotona no se detiene en una programación de reuniones más sencilla: quiere ayudar a remodelar la forma en que trabajamos haciendo que las reuniones se desarrollen de manera más eficiente, enrutandolas a contactos correctos en grandes empresas y agregando documentos relevantes a las invitaciones. En septiembre, Calendly adquirió Prelude, una plataforma de reclutamiento que optimiza la programación de entrevistadores y candidatos, y lanzó Calendly Analytics, un tablero para líderes que identifica los días o tipos de reuniones populares.

Andrew Barnes y Charlotte Lockhart

4 Day Week Global • Cofundadores

Andrew Barnes y Charlotte Lockhart. Forbes.

Si bien el agotamiento de los trabajadores y un mercado laboral ajustado llevaron a muchas empresas a probar semanas laborales más cortas, 4 Day Week Global ha ayudado a darle peso global al concepto. La comunidad sin fines de lucro comenzó como un experimento en la firma de planificación patrimonial con sede en Nueva Zelanda de Barnes, Perpetual Guardian, en 2018. Lockhart, su esposa y cofundadora, desempeña el papel de visionario, hablando con empresas y gobiernos para que participen. Con pruebas que incluyen un piloto de seis meses en el Reino Unido con más de 70 empresas. Pasó las funciones de CEO en marzo a Joe O’Connor, quien coordina los pilotos en los EE. UU., Irlanda y Canadá.

Marc Benioff

Salesforce • Cofundador, codirector ejecutivo y presidente

Marc Benioff. Forbes.

Desde su impulso inicial de los aprendizajes tecnológicos hasta sus esfuerzos por cerrar las brechas salariales internas y su franqueza sobre temas sociales, Benioff ha sido durante mucho tiempo una voz muy seguida en relación con el mundo laboral. A principios de este año, Salesforce abrió su Trailblazer Ranch a los empleados, una interpretación moderna del campus de Crotonville de General Electric, que ahora se vende, para reunir a los empleados para la capacitación en liderazgo, el bienestar y la conexión con colegas. Después de que Stewart Butterfield y el ejecutivo de Salesforce, Bret Taylor (ahora codirector ejecutivo de Benioff) se acercaron a él, compró Slack, al que llama el “sistema nervioso central” de muchas empresas, por 27.700 millones de dólares el año pasado, la adquisición de software más grande de su historia.

Euan Blair

Multiverso • Fundador y CEO

Euan Blair. Forbes.

Blair, hijo del ex primer ministro del Reino Unido, Tony Blair, obtuvo 220 millones en fondos en junio para ayudar a expandir su puesta en marcha de aprendizaje en los EU. Ya está trabajando con marcas como Verizon, Cisco y American Express para lanzar programas que atraigan a trabajadores sin estudios universitarios. grados para la formación formal en la empresa. Si bien los aprendizajes se implementaron durante mucho tiempo de manera experimental en las fuerzas laborales de cuello blanco, Blair quiere ayudarlos a escalar. Multiverse agrega acceso a entrenadores, comunidades en línea para jóvenes aprendices y un plan de estudios plug-and-play para áreas laborales clave como ingeniería de software, marketing digital y gestión de proyectos.

Nicolás Bloom

Universidad de Stanford • Profesor de Economía

Nicolas Bloom. Forbes.

Bloom, un economista que ha estudiado las prácticas de gestión y las políticas de trabajo desde el hogar durante años, de repente descubrió que su investigación tenía una gran demanda durante la pandemia. Junto con académicos del ITAM en México y la Universidad de Chicago, ahora publica una actualización mensual sobre las prácticas de trabajo desde el hogar y las actitudes de los trabajadores hacia el trabajo remoto. Además de generar algunos de los datos más citados y respetados sobre el tema, Bloom estima que ha asesorado o realizado presentaciones en quizás 500 organizaciones desde que comenzó la pandemia. “Este es el cambio individual más grande que ha afectado a los mercados laborales y de propiedad durante quizás 50 años y la comprensión es fundamental para ayudar a las empresas, organizaciones y políticas”, dijo Bloom en un correo electrónico.

Baxter Box y Amber Venz Box

LTK • Cofundadores

Baxter Box y Amber Venz Box. Forbes.

Los “influencers” de las redes sociales están haciendo cada vez más que la creación de contenido sea su trabajo de tiempo completo, y la empresa de comercio social LTK les ha ayudado a monetizarlo desde el principio. Venz Box cofundó LTK junto con su esposo en 2011; Respaldada por una participación de SoftBank de 300 millones, la plataforma permite a personas influyentes seleccionadas crear escaparates virtuales donde obtienen una parte de las ventas de los artículos que venden. Los minoristas establecen la tasa de comisión. LTK, que duplicó su plantilla de empleados a 670 en 2022, genera más de 3 mil millones en ventas anuales de la compañía a través de sus 200,000 creadores. “Es importante para [los creadores] tener un lugar diseñado para sus resultados exitosos”, dijo Venz Box a Forbes en septiembre.

Hayden Brown

Upwork • Presidente y CEO

Hayden Brown. Forbes.

Brown dio un paso adelante para ejecutar la plataforma independiente justo cuando el Covid-19 estaba a punto de convertirse en una pandemia mundial. Eso estimuló la demanda tanto de los empleadores como de los trabajadores deseosos de tener más flexibilidad y control sobre su trabajo. Pero la exconsultora de McKinsey, que pasó parte de su infancia en Nepal, sabe que Upwork, un gigante de plataformas independientes, es tan fuerte como el valor que crea para las partes interesadas. Eso significa más recursos para los autónomos, más inversiones en grupos marginados y más marketing, más recientemente en la forma de un cadáver que canta “la vieja forma de trabajar está más muerta que yo”.

Katie Burke

HubSpot • Directora de Recursos Humanos

Katie Burke. Forbes.

Cuando se trataba de pagar a los empleados que decidieron mudarse a otro lugar en medio del cambio al trabajo híbrido, Burke lo mantuvo simple: mantener el pago basado en las tarifas en una ciudad “ancla” para cada país. En los EU, por ejemplo, eso es Nueva York, incluso si los empleados trabajan en Birmingham. Su experiencia en marketing y comunicaciones muestra: Burke es “maestra” en relacionarse con los empleados en las redes sociales, dice un reclutador de recursos humanos; “Ella usa las redes sociales y particularmente LinkedIn a diferencia de cualquier [director de personal] que se me ocurra”. Otros expertos en trabajo remoto aplauden su transparencia en el enfoque híbrido de HubSpot y dicen que ha sido “excelente para aprender en voz alta y compartir sus lecciones con el mundo”.

Stewart Butterfield

Slack • Cofundador y director ejecutivo

Stewart Butterfield. Forbes.

El cofundador de la popular herramienta de mensajería se mudó de San Francisco a Aspen durante la pandemia, esquiando 76 días en una temporada, un movimiento que dejó en claro que el trabajo híbrido llegó para quedarse. Desde que Salesforce adquirió la empresa el año pasado, Butterfield se ha duplicado para brindar a los equipos nuevas formas de comunicarse, expandiéndose a audio y video y una nueva herramienta colaborativa de “superficie”, Canvas. El consorcio de investigación que fundó Slack, Future Forum, se ha convertido en una fuente influyente de información sobre los hábitos y sentimientos del trabajo remoto. Lea más sobre los pensamientos de Butterfield sobre el futuro del trabajo aquí.

Raquel Carlson

Gremio • Cofundadora y CEO

Raquel Carlson. Forbes.

Dado que un mercado laboral ajustado ha hecho que más empleadores estén ansiosos por volver a capacitar a los trabajadores y brindarles beneficios para retenerlos, Carlson, cuya familia ha estado activa en la política y los círculos educativos de Colorado, ha obtenido más fondos, incluidos 175 millones en junio, para su plataforma, que cofundó en 2015 para cerrar las brechas educativas y laborales para estudiantes adultos. En lugar de que los trabajadores paguen la matrícula por adelantado y reciban un reembolso, en el modelo de Guild, los empleadores pagan la matrícula directamente a los socios de educación superior, que normalmente pagan a Guild a medida que los estudiantes progresan. Más de 5 millones de empleados tuvieron acceso a la plataforma de Guild a través de su empleador durante el año pasado.

Ken Chenault

Catalizador general • Presidente y director general

Ken Chenault. Forbes.

Algunos directores ejecutivos pasan su jubilación haciendo poco más que jugar golf y formar parte de directorios. El ex director ejecutivo de American Express, Chenault, no solo cofundó OneTen, una coalición de los principales directores ejecutivos que conectan a los trabajadores negros sin títulos de cuatro años con trabajos bien remunerados, sino que también se desempeña como presidente y director general en General Catalyst. La firma de capital de riesgo ha invertido en la plataforma educativa Guild, la startup de aprendizaje Multiverse y la firma de gestión de talento Eightfold.ai. Con el cofundador de OneTen y ex director ejecutivo de Merck, Ken Frazier, Chenault también ha reunido a los líderes corporativos para que se opongan públicamente a los proyectos de ley de votación restrictivos, aumentando las expectativas entre los ejecutivos sobre el poder de hablar.

Brian Chesky

Airbnb • Cofundador y CEO

Muchas empresas han anunciado políticas de “trabajar desde cualquier lugar”, pero pocas generaron tanto entusiasmo como Chesky cuando se anunció en abril. Aclamada como influyente por su enfoque claro, la política permite a los trabajadores pasar hasta 90 días al año en uno de más de 170 países y mudarse a cualquier parte de su país de origen sin reducción de salario. Conocido por su enfoque transparente de los despidos al comienzo de la pandemia, cuando el negocio cayó un 80% en unas semanas, la empresa de Chesky ahora se está asociando con los gobiernos locales para crear centros de información digital sobre temas como los requisitos de visa para los nómadas digitales para ayudar a facilitar el trabajo remoto.

Muriel Clauson

Anthill • Cofundadora y CEO

Muriel Clauson. Forbes.

La startup de Clauson, Anthill, brinda a los “trabajadores sin escritorio”, como los empleados de almacén o línea de fabricación que no tienen fácil acceso al correo electrónico corporativo o intranets, acceso al software y las herramientas de la empresa a través de mensajes de texto. Utiliza el aprendizaje automático para ayudar a los trabajadores a acceder rápidamente a información sobre todo, desde los detalles del plan de atención médica hasta si pueden cambiar de turno con un compañero de trabajo. Clauson, quien conoció al cofundador Young-Jae Kim cuando era estudiante de posgrado, ganó la categoría “futuro del trabajo” en el concurso de lanzamiento de la conferencia South by Southwest de 2022 y tiene más de $ 7 millones en fondos iniciales de inversores.

Andy Cohen y Diane Hoskins

Gensler • Codirectores ejecutivos

Andy Cohen y Diane Hoskins. Forbes.

Hoskins y Cohen han liderado la firma más grande de arquitectura durante 17 años, dándoles un impacto enorme en la configuración de cómo se rediseñan los espacios de trabajo en una nueva era de trabajo híbrido. En estos días, los cerca de 7000 empleados de Gensler están trabajando en asignaciones que van desde una oficina de madera en masa sostenible en Austin para empresas relacionadas con desarrolladores hasta la nueva sede de Marriott International en Maryland, que incluye un centro de cuidado infantil de 11,000 pies cuadrados para los hijos de los empleados. Gensler también es el arquitecto detrás de la nueva terminal de Delta Air Lines en LaGuardia, una mejora importante para cualquier viajero de negocios que haya tratado de trabajar en el antiguo espacio tan criticado del aeropuerto.

Daniel Dines

UiPath • Cofundador y codirector ejecutivo

Daniel Dines. Forbes.

Además de ser un líder en la automatización de procesos robóticos, Dines es un lector voraz de ficción que cree que los bots pueden realizar trabajos aburridos como el procesamiento de facturas que liberan a las personas para realizar actividades más atractivas. A medida que las empresas lidian cada vez más con la escasez de mano de obra y el envejecimiento de la fuerza laboral, la automatización de más tareas a través de empresas como UiPath también será cada vez más crítica. El cofundador y director ejecutivo rumano, que se asoció con Microsoft para crear nuevas experiencias de automatización y tecnologías integradas, promueve las aplicaciones positivas de la IA en un mundo que a menudo las ve con miedo.

Scott Farquhar

Atlassian • Cofundador y codirector ejecutivo

Scott Farquhar. Forbes.

El multimillonario australiano del software Farquhar se enfrentó cara a cara con Elon Musk sobre su edicto de regreso a la oficina, tuiteando que “se siente como algo de la década de 1950” y luego agregó brevemente un banner en la página de carrera de Atlassian dando la bienvenida a los empleados de Tesla que podrían sentir curiosidad. sobre sus políticas. Pero a diferencia de otras empresas que se jactan de la flexibilidad, Atlassian lo respaldó con números, compartiendo en abril que casi 300 empleados se mudaron a un nuevo país desde que lanzó su programa “Team Anywhere”; hoy, casi el 40% del personal global vive a más de dos horas de una de sus oficinas. El CEO de Slack, Stewart Butterfield, dijo que escuchar sobre el enfoque de Atlassian para el trabajo remoto para los altos ejecutivos ayudó a influir en su traslado a Aspen.

Jane Fraser

Citigroup • Directora general

Jane Fraser. Forbes.

Fraser, la primera mujer en dirigir un importante banco de Wall Street, convirtió a Citigroup en uno de los primeros en comprometerse con horarios híbridos para muchos trabajadores en un momento en que sus pares abogaban por un rendimiento total. En ese anuncio, Fraser lanzó “Zoom-Free Fridays” y enfatizó la necesidad de “límites de trabajo saludables” en una industria que no es conocida por ellos. También dirige una de las primeras grandes empresas en decir que cubriría los costos de viaje para los empleados que necesitan salir del estado para abortar, enfrentando la reacción violenta de los legisladores de Texas, y con la jefa de recursos humanos Sara Wechter, ha ampliado los objetivos de representación de la diversidad y recientemente se comprometió a poner rangos de salario en todas las ofertas de trabajo de EE. UU.

Larry Gadea

Envoy • Fundador y CEO

Larry Gadea. Forbes.

Como fundador y CEO, la filosofía de Gadea es simple: “La magia sucede cuando las personas están juntas”. Creado como una plataforma para ayudar a las empresas a mejorar las tareas de recepción que van desde la interacción con los visitantes hasta la gestión de las entregas, Envoy está evolucionando para ayudar a las empresas a utilizar los datos para agrupar mejor a las personas en un entorno de oficina flexible. Su última herramienta, anunciada en septiembre, es Envoy Connect, que permite a los edificios de múltiples inquilinos agrupar de manera más eficiente sus servicios y el espacio disponible. Gadea, a quien Google contrató como ingeniero de software a la edad de 17 años, argumenta que “el futuro del trabajo es un problema de personas, un problema de personas juntas”.

Beth Galetti

Amazon • SVP, experiencia de las personas y tecnología

Beth Galetti. Forbes.

Como jefe de recursos humanos en Amazon, que tenía más de 1,6 millones de trabajadores a fines de 2021 y pronto podría desplazar a Walmart como el empleador más grande del país, Galetti supervisó una expansión masiva de empleados en el mega empleador y un enfoque tecnológico. a la contratación y recursos humanos que le permitieron escalar. Sin embargo, esa escala también ha tenido obstáculos: los informes de los medios han analizado las formas en que sus sistemas de recursos humanos se han visto afectados por el crecimiento, y la empresa enfrenta esfuerzos continuos de sindicalización, con trabajadores que citan salarios y seguridad. Aún así, las decisiones tomadas por Galetti, quien dijo el año pasado que la compañía expandiría una inversión de actualización de 2019 a $ 1,2 mil millones y 300,000 trabajadores, tienen un enorme efecto dominó, dada la gran escala del alcance de Amazon.

Asutosh Garg

Eightfold.ai • Cofundador y CEO

Garg y su cofundador, el director de tecnología Varun Kacholia, tienen una gran cantidad de patentes, citas de investigación y experiencia en aprendizaje automático a su nombre (Kacholia anteriormente dirigió el equipo de noticias en Facebook y el equipo de búsqueda y recomendaciones de YouTube). Ahora están poniendo eso a trabajar en el reclutamiento, la retención y el mapeo de habilidades, utilizando inteligencia artificial y aprendizaje profundo para descubrir las habilidades innatas y adyacentes que tienen las personas, incluso aquellas que no figuran en un currículum o que la empresa no conoce, y las comparan con las disponibles. trabajos. Eightfold se asoció recientemente con el Departamento de Trabajo del estado de Nueva York para expandir su Centro Virtual de Carreras para usar inteligencia artificial para unir las habilidades de los buscadores de empleo con oportunidades.

Katy George

McKinsey & Co • Directora de Recursos Humanos

Katy George. Forbes.

George, un socio de larga data en la práctica de operaciones de la empresa que trabajó en problemas de la cadena de suministro y el rendimiento de la fabricación, ahora está tratando de optimizar las operaciones de la propia gente de McKinsey. En un momento en que la consultora de élite se ha enfrentado al escrutinio externo y a una competencia cada vez mayor por los jóvenes talentos, George, junto con el socio gerente global Bob Sternfels, está realizando cambios sustanciales, reemplazando las famosas entrevistas de estilo de casos de la firma con evaluaciones basadas en juegos para muchos candidatos. , duplicando la cantidad de lugares en los que contrata de 700 en 2020 a 1400 (su objetivo para 2026 es 5000) y aumentando el apoyo para aprendizajes y bootcamps en un lugar conocido desde hace mucho tiempo por sus títulos de la Ivy League.

Lisa Gevelber

Google • Directora de marketing, región de las Américas y fundador de Grow with Google

Lisa Gevelber. Forbes.

En 2017, Gevelber fundó Grow with Google, la unidad de la empresa que supervisa su programa Career Certificates, para ayudar a las personas sin títulos universitarios a desarrollar habilidades tecnológicas. Los cursos, en temas como análisis de datos o soporte de TI, cuestan $39 al mes a través de Coursera. En 2021, Google hizo que los certificados fueran gratuitos para todos los colegios comunitarios y, en mayo, dijo que cubriría los costos de hasta 500 trabajadores en cualquier empresa de EE. UU. Más recientemente, Google agregó cursos de “especialización en la industria” de escuelas como la Universidad de Columbia y la Universidad de Michigan. “Lo que estamos tratando de hacer es hacer que los mejores trabajos sean accesibles para más personas”, dijo Gevelber a Forbes este verano.

Adán Grant

The Wharton School, Universidad de Pensilvania • Profesor de Administración y Psicología; autor best seller

Adán Grant. Forbes.

En cada generación, hay un académico que captura el espíritu de la época de una manera que resuena en una amplia audiencia e impulsa el cambio. Grant es una de esas figuras, un autor superventas y psicólogo organizacional que ha estudiado la ciencia detrás de la generosidad, la motivación, el propósito y el duelo. Tal vez impulsado por su investigación sobre donaciones, Grant puede parecer omnipresente: asesorar a la última empresa nueva relacionada con el trabajo, asociarse con la ex directora de operaciones de Facebook, Sheryl Sandberg, o escribir artículos sobre temas como languidecer. ¿Necesitamos que Grant nos diga que las personas trabajan más duro cuando se sienten valoradas? No. Pero al respaldarlo con datos, demuestra el poder de conectarse como seres humanos.

Sara Guo

Convicción • Fundadora

Sara Guo. Forbes.

Durante nueve años, Guo hizo del futuro del trabajo un enfoque de inversión clave en la firma de capital de riesgo Greylock Partners. En septiembre, duplicó esa apuesta al lanzar su propia firma, Conviction Partners, donde planea enfocarse en nuevas empresas de inteligencia artificial en etapa inicial. Entre sus inversiones iniciales: Cleo, una empresa que brinda apoyo de cuidadores para familias trabajadoras; CoRise, una plataforma de capacitación para el crecimiento profesional; Mystery, organizadora de eventos de trabajo; y Remotion, una oficina virtual liviana para equipos remotos. Utmost, una aplicación de economía de conciertos que defendió en Greylock, fue adquirida recientemente por Beeline, gerente de fuerza laboral extendida.

Mamoon Hamid

Kleiner Perkins • Socio

Mamoon Hamid. Forbes.

Como líder de la firma de capital de riesgo Kleiner Perkins, Hamid ha priorizado la inversión en software que cambia la forma en que colaboran los trabajadores. Además de ser uno de los primeros inversores en Box y Slack antes de unirse a su firma actual, su apuesta de software de diseño, Figma, firmó recientemente un acuerdo para ser adquirida por Adobe por $ 20 mil millones. Otras inversiones incluyen el creador de documentos en línea Coda y Glean, una herramienta que puede buscar en bases de conocimiento para obtener información relevante. Para Hamid, quien creció en Alemania, parte de la motivación es encontrar herramientas que ayuden a las personas a “trabajar para vivir, no vivir para trabajar”: “¿Cómo te encuentras y trabajas de manera más eficiente, para que puedas pasar tu tiempo con tu familia y ¿amigos?”

Vinay Hiremath (derecha) y Joe Thomas (izquierda)

Loom • Cofundador y director de tecnología; cofundador y CEO

Vinay Hiremath (derecha) y Joe Thomas (izquierda). Forbes.

Después de casi tres años de demasiadas reuniones que podrían haber sido un correo electrónico, “asincrónico” se ha convertido en una palabra de moda en el mundo laboral. En 2015, los cofundadores de Loom, y ex alumnos de Forbes 30 Under 30, Thomas y Hiremath fueron los primeros en permitir que las personas capturaran y enviaran mensajes de video cortos sin tener que estar en una videollamada simultáneamente. (Un tercer cofundador, Shahed Khan, sigue siendo asesor). Si bien Slack y Microsoft han incorporado mensajes de video cortos en sus productos, y Loom tiene otros competidores, también construyó una gran base: la marca dice que tiene más de 200,000 clientes empresariales. . Un CHRO dice que ha “cambiado fundamentalmente la forma en que me comunico con mi equipo”.

Kathleen Hogan

Microsoft • Vicepresidenta ejecutivo, directora de recursos humanos

Kathleen Hogan. Forbes.

Como socio de Nadella en la remodelación de la cultura de Microsoft, Hogan dirige los recursos humanos del gigante tecnológico y ha ayudado a transformarlo en un referente del talento. En junio, por ejemplo, se consideró que Microsoft estaba a la vanguardia cuando prometió incluir rangos salariales en todas las ofertas de trabajo, incluso en lugares donde aún no lo exige la ley. La compañía también dijo que estaba eliminando las cláusulas de no competencia de los acuerdos de los empleados estadounidenses. Ex desarrollador de software y consultor de McKinsey, Hogan tomó un camino poco tradicional hacia el puesto de recursos humanos. ella htambién ha sido convocante de sus pares, iniciando la Cumbre CHRO de Microsoft en 2019.

Drew Houston

Dropbox • Cofundador y director ejecutivo

Drew Houston. Forbes.

Houston y su equipo fueron los primeros en adoptar un enfoque de “primero virtual” que dejó en claro que los empleados deberían trabajar virtualmente la mayor parte del tiempo y solo reunirse si los eventos cumplen con ciertos criterios, como socializar durante las horas felices o colaborar para generar ideas. Para enfatizar el punto, Dropbox rediseñó y renombró sus oficinas como “estudios” para alentar las reuniones en persona que tienen un propósito. Las reuniones virtuales y el trabajo de escritorio son necesarios durante las “horas de colaboración principales” (generalmente de 9 a. El trabajo anual de $ 7,000 de los estipendios del hogar se puede gastar en cosas como cuidado de niños o sillas ergonómicas.

Bjarke Ingels

Grupo Bjarke Ingels • Socio fundador

Bjarke Ingels. Forbes.

Desde la sede ecológica de “escala de dragón” de Google hasta una planta de energía limpia en Copenhague con una pista de esquí en la azotea y una fachada de muro de escalada, Ingels aporta un divertido sentido de propósito al diseño urbano. La filosofía del arquitecto danés de “arquitectura utópica pragmática” y “sostenibilidad hedonista” ha convertido a BIG en un líder con clientes que buscan deleitar y hacer el bien. Eso incluye crear los placeres del hogar en el espacio de la oficina a través de “un collar de perlas de terrazas al aire libre”, un centro de neurociencia que “descomprime el típico corredor de un hospital” con un diseño inspirado en la morfología del cerebro y una ciudad flotante respaldada por la ONU en Corea del Sur. ¿El objetivo de Ingel? Colabora en la creación no solo de creaciones geniales, sino también de un plan para el planeta.

Mónica Khan

Spotter • Responsable de la comunidad de creadores

Mónica Khan. Forbes.

Spotter, fundada en 2019, ofrece a los YouTubers grandes sumas de capital por adelantado para comprar los derechos de sus catálogos anteriores de contenido de video. El objetivo es ayudar a los creadores a escalar su negocio de redes sociales, crear contenido nuevo y ofrecer una solución financiera en una industria donde los cheques de pago pueden ser inconsistentes. Como jefe de la comunidad de creadores de la empresa, Khan brinda asesoramiento sobre desarrollo empresarial y asociación a los creadores de contenido. Antes de Spotter, Khan trabajó en YouTube durante seis años como administrador de socios y en Meta durante dos.

Nickle La Moreaux

IBM • Vicepresidenta senior, directora de recursos humanos

Nickle La Moreaux. Forbes.

Descrito por un experto en el futuro del trabajo como el “estándar de oro” para mejorar y volver a capacitar a los empleados, IBM continúa sus esfuerzos en aprendizaje, capacitación y eliminación de requisitos de grado bajo el liderazgo de LaMoreaux. Actualmente, alrededor del 50 % de los trabajos de IBM en EE. UU. no requieren un título de cuatro años, y LaMoreaux está trabajando para aumentar la cantidad de trabajos en todo el mundo que no requieren diplomas. Para evitar sesgos hacia los títulos, los gerentes no pueden realizar entrevistas ni publicar trabajos a menos que estén certificados en capacitación de IBM que refuerce las habilidades.

Senadora estatal Monique Limón (demócrata)

California • Legisladora

Senadora estatal Monique Limón (D). Forbes.

Inspirándose en la ley de transparencia salarial de Colorado, Limón patrocinó un proyecto de ley que exige que las empresas con 15 o más empleados divulguen los rangos salariales en los anuncios de trabajo en California. Limón trabajó con colegas estatales y defensores como la Asociación de Abogados Laborales de California; la ley entrará en vigencia en enero de 2023, solo dos meses después de la ley de la ciudad de Nueva York que entró en vigencia recientemente. El enorme tamaño de California podría convertirlo en un punto de inflexión para la transparencia salarial en los anuncios de trabajo. “Ella fue simplemente una defensora increíble para hacer esto”, dice Mariko Yoshihara, asesora legislativa y directora de políticas de CELA. La ley también exige que las empresas con más de 100 empleados informen los datos salariales por raza, etnia y sexo.

Howie Liu

Airtable • Cofundador y CEO

Howie Lu. Forbes.

El empresario tecnológico Howie Liu aprendió a codificar por sí mismo a los 13 años. Con Andrew Ofstad y Emmett Nicholas, lanzó Airtable en 2013 para crear hojas de cálculo que tienen el poder de las bases de datos. Ahora, más de 300 000 organizaciones, desde Amazon hasta empresas unipersonales, lo utilizan para crear aplicaciones, compartir datos y conectar flujos de trabajo. Como explica un experto en el futuro del trabajo, “fue construido desde cero para tomar algo que en tu cabeza podría haber sido una hoja de cálculo y hacerlo visual, compartible y dinámico”. Para Liu, el objetivo no es solo mejorar la productividad, sino democratizar la forma en que se crea el software y se implementan los datos.

Garrett Lord

Handshake • Cofundador y CEO

Garrett Lord. Forbes.

Como estudiante en la poco conocida Universidad Tecnológica de Michigan, Lord descubrió la flagrante desigualdad en las oportunidades profesionales que vio en comparación con los estudiantes de instituciones conocidas o de la Ivy League. Entonces, junto con los estudiantes Ben Christensen y Scott Ringwelski, creó el mercado de reclutamiento universitario Handshake para nivelar el campo de juego. Su objetivo: transformar la forma en que se contrata a la Generación Z, brindando a los estudiantes de todos los orígenes y niveles de ingresos la oportunidad de tener una oportunidad de trabajar con los empleadores más grandes de Estados Unidos. Handshake se asocia con empleadores y universidades, cada uno de los cuales puede pagar una tarifa para usar la plataforma para anuncios de empleo y reclutamiento. En la actualidad, lo utilizan más de 750 000 empleadores, 1400 escuelas y 10 millones de estudiantes y ex alumnos.

Morag Lynagh

Unilever • Directora del Futuro Global del Trabajo

Morag Lynagh. Forbes.

Lynagh ha liderado el programa U-Work de Unilever desde que se puso a prueba en el Reino Unido en 2019, brindando a los empleados flexibilidad asociada con los roles de contrato, pero beneficios similares a los trabajos permanentes. Con un anticipo mensual y beneficios modificados, como atención médica y jubilación, los empleados se postulan para trabajar en proyectos. Aunque la idea original surgió al pensar en cómo apoyar a los trabajadores mayores, Lynagh dice que Unilever reconoció rápidamente su atractivo para todas las edades. “Esto les da una alternativa a irse, una alternativa a arriesgarse en la economía de los conciertos”, dice Lynagh, además de ayudar a Unilever. “Nosotros los conocemos y ellos nos conocen. Eso significa que se pusieron en marcha”.

Donna Morris

Walmart • Vicepresidenta ejecutiva, directora de Recursos Humanos

Donna Morris. Forbes.

Morris, quien se unió a Walmart a principios de 2020 después de una larga carrera en Adobe, ahora dirige los recursos humanos para el empleador privado más grande de los EE. UU. y toma decisiones que afectan a más de dos millones de empleados en todo el mundo. Incluso si tiene más camino por recorrer, Walmart ha visto desvanecerse las críticas a sus prácticas laborales a medida que el minorista aumentó los salarios y amplió la capacitación, y Morris aceleró esos esfuerzos. Bajo su supervisión, el minorista lanzó una academia global de mejora de habilidades y agregó beneficios de fertilidad para los trabajadores al tiempo que expandió los reembolsos de educación, los evolucionó hacia habilidades más impulsadas por la tecnología y atrajo más HBCU a su cartera de talentos.

Darren Murph

GitLab • Jefe de Remoto

Darren Murph. Forbes.

Murph ha sido pionero y defensor del título de “jefe de control remoto”, un rol que ha crecido durante la pandemia a medida que las empresas intentan coordinar las necesidades nuevas y cada vez más complejas, desde comunicaciones y recursos humanos hasta bienes raíces y TI, de control remoto. y fuerzas de trabajo híbridas. El exeditor de tecnología y asesor de comunicaciones trabaja en la firma de software GitLab, que ha sido completamente remota desde 2011. Fue autor del “Remote Playbook” de la compañía, un manual que codifica las prácticas de GitLab y está disponible públicamente en línea; se ha descargado más de 150.000 veces, según Murph.

Satya Nadella

Microsoft • CEO y presidente

Satya Nadella. Forbes.

Desde que se convirtió en CEO en 2014, Nadella ha liderado las transformaciones exitosas de Microsoft a través de la computación en la nube, los dispositivos móviles y la inteligencia artificial, al mismo tiempo que fomenta una cultura en la que los empleados pasan de ser “sabelotodo” a “aprenderlo todo”. líderes del mercado como LinkedIn o lanzando herramientas como Teams o Places, Nadella posicionó a Microsoft para un mundo donde el trabajo híbrido llegó para quedarse. la paranoia de la productividad a lo que significa trabajar un “día de triple pico”. Nadella también escribió su propio libro sobre su búsqueda para redescubrir el alma de Microsoft.

Stephanie Nadi Olson

Somos Rosie • Fundadora y CEO

Olson, cuyo padre se crió en un campo de refugiados en Palestina, fundó We Are Rosie en 2018 después de que una carrera en ventas y publicidad de alta tecnología la dejara luchando por equilibrar el trabajo y la maternidad. Su puesta en marcha, que une a profesionales de marketing independientes con proyectos corporativos a corto y largo plazo, agrega otra plataforma a la economía de los conciertos, pero Olson también ha repensado cómo funciona su equipo interno. En 2020, cambió de vacaciones ilimitadas a una política que lo requiere: los empleados deben tomarse cinco días libres por trimestre o arriesgarse a perder su bono completo. “Tener ese mecanismo de fuerza y ​​vincularlo al pago ciertamente ayuda con un cambio muy rápido”, dijo Olson a Forbes a principios de este año.

Stephanie Nadi Olson. Forbes.

Tsedal Neeley

Escuela de Negocios de Harvard • Profesora de Administración de Empresas, decana asociada senior

Neeley, nombrado como uno de los principales pensadores de gestión de Thinkers50 en 2021, ha hablado o trabajado con unas 200 empresas desde el comienzo de la pandemia. Pero el profesor de la Escuela de Negocios de Harvard, que anteriormente trabajó en Lucent Technologies, ha estado asesorando a los líderes sobre el futuro del trabajo durante años. Neeley, autora de libros sobre el trabajo remoto y la mentalidad digital, señala que “el futuro está aquí”. Como le dijo a Forbes: “Los días de cambio lineal que se basan en el tiempo y las actividades y los esfuerzos de cambio, esos se han ido. Estamos en la era exponencial”.

Ifeoma Ozoma

Earthseed • Fundadora y directora

Hace dos años, Ozoma y un colega acusaron públicamente a Pinterest de racismo. Un acto que podría haber sido un suicidio profesional en cambio provocó una disculpa y un movimiento para proteger a los trabajadores tecnológicos que denuncian el acoso y la discriminación. Desde entonces, el especialista en políticas educado en Yale ha defendido la Ley Silenced No More de California, una ley de 2021 que prohíbe a los empleadores usar NDA para silenciar a los trabajadores, creó el Manual del trabajador tecnológico para brindar a las personas herramientas para oponerse al maltrato en el lugar de trabajo y trabajó en propuestas de accionistas que empujan a las empresas a evaluar los riesgos de las cláusulas ocultas. “Para mí, el futuro del trabajo es realmente una conversación sobre el futuro de los trabajadores”, dijo Ozoma a Forbes.

Ifeoma Ozoma. Forbes.

Alexi Robichaux

BetterUp • Cofundador y CEO

Si está buscando convertirse en un mejor líder, obtenga consejos del Príncipe Harry, The Duke de Sussex, o Adam Grant no es una mala manera de hacerlo. Esos son dos de los nombres de alto voltaje que Robichaux ha reclutado para brindar experiencia a BetterUp, una plataforma que tiene como objetivo llevar el coaching ejecutivo a las masas. “Para liderar a escala, debe administrar su propia psicología”, dice Robichaux. “Ese es un trabajo de dos personas, según mi experiencia”. Lanzado en 2013, ahora afirma ser la red de entrenamiento virtual más grande del mundo y ofrece soporte en 64 idiomas. “Los negocios son uno de los únicos esfuerzos del desempeño de élite en los que sentimos que tenemos que hacerlo solos”, dice Robichaux.

Alexi Robichaux. Forbes.

Kim Scott

Sinceridad radical • Autora y cofundadora

Scott es la gurú del lugar de trabajo que evita que las culturas sean demasiado agradables y predica una filosofía de “franqueza radical” que la ha convertido en una influyente autora, asesora, entrenadora y empresaria. Su consejo sobre cómo ser más directo y eficiente ha resonado en empresas como Dropbox y Twitter, donde ha sido asesora ejecutiva. Ex miembro del cuerpo docente de la Universidad de Apple y, antes de eso, ejecutiva de los equipos de AdSense, YouTube y DoubleClick en Google, Scott aporta una mentalidad de Silicon Valley a su consultoría. También dirigió una clínica pediátrica en Kosovo y abrió una fábrica de diamantes en Moscú.

Kim Scott. Forbes.

Matt Sigelman

Instituto de Vidrio Ardiente • Presidente

El ex director ejecutivo de Emsi Burning Glass, ahora llamado Lightcast, fundó a principios de este año el Burning Glass Institute sin fines de lucro. La investigación basada en datos de Sigelman rastrea métricas como la movilidad, las habilidades y las oportunidades de los trabajadores, trabajando con investigadores de escuelas de negocios y nombrando nombres en sus informes. En febrero, por ejemplo, el Instituto reveló qué empresas del sector tecnológico tienen el porcentaje más bajo de ofertas de trabajo de TI que requieren títulos universitarios (IBM y Accenture fueron los más bajos). Y su reciente Índice de Oportunidades Estadounidenses, financiado por la Fundación de la Familia Schultz, actúa como un cuadro de mando de qué empleadores ofrecen las mayores oportunidades de avance para los trabajadores (AT&T obtuvo el primer lugar).

Matt Sigelman. Forbes. Staff.

Chris Smalls

Sindicato de Trabajadores de Amazon • Fundador y presidente

Apodado como la “punta de lanza” del resurgimiento del movimiento laboral estadounidense por un experto en recursos humanos, Smalls es el hombre que se enfrentó a Amazon y ganó. A principios de 2020, Smalls fue despedido después de organizar una huelga en un centro logístico de Amazon en Staten Island para protestar por los protocolos de seguridad de COVID. (La compañía ha dicho que violó las pautas de cuarentena). Lanzó un impulso para sindicalizarse; esa instalación se convirtió en el primer lugar de trabajo sindicalizado de Amazon en los EE. UU. Los trabajadores de Albany votaron recientemente en contra de unirse al Sindicato de Trabajadores de Amazon, donde Smalls es presidente, pero su victoria inicial podría ayudar a transferir algo de poder a los más de un millón de trabajadores de Amazon.

Chris Smalls. Forbes.

Pete Stavros

KKR • Codirector de Capital Privado de las Américas

Stavros escribió su tesis de la Escuela de Negocios de Harvard sobre la propiedad de los empleados y luego la puso en práctica en un lugar inesperado: el gigante de capital privado KKR, donde ha defendido compartir acciones con empleados por hora, como trabajadores de líneas de montaje y conductores de camiones, para ayudar a aumentar la productividad y la rentabilidad. Un ejemplo: en agosto, KKR vendió Minnesota Rubber and Plastics a la empresa sueca Trelleborg por 950 millones de dólares; los 1.500 empleados de la empresa recibirán entre tres meses y dos años de salario, dependiendo de la antigüedad. Este año, Stavros fundó Ownership Works, una organización sin fines de lucro destinada a ampliar la propiedad accionaria; ya, unas 20 firmas de capital privado se han comprometido con programas de propiedad en al menos tres empresas para 2024.

Pete Stavros. Forbes.

Julie Sweet

Accenture • CEO y presidente

Con más de 720 000 empleados, Sweet lidera lo que probablemente sea el mayor empleador del sector privado de trabajadores del conocimiento en los EE. UU. Aun así, solo el 43 % de los trabajos de TI de Accenture requieren títulos universitarios, frente al 54 % en 2017, según Burning Glass Institute. Alrededor de una quinta parte de las contrataciones de nivel de entrada en los EE. UU. provienen de sus programas de aprendizaje pagados destinados a brindar a las personas desfavorecidas acceso a trabajos de la economía digital. Sweet también ha sido líder en iniciativas para involucrar a los directores ejecutivos en ayudar a los refugiados desplazados, y Accenture es pionera en el metaverso, con 150 000 trabajadores que recibieron orientación en su “Nth Floor” virtual.

Julie Sweet. Forbes.

Hamdi Ulukaya

Chobani • Fundador y CEO

Como parte de un impulso continuo de Tent Partnership for Refugees, una organización sin fines de lucro fundada por Ulukaya, casi cuatro docenas de corporaciones importantes se comprometieron recientemente a contratar a más de 22,000 refugiados en los EE. UU. durante los próximos tres años. El fundador de Chobani ha contratado durante mucho tiempo a refugiados para trabajar en sus fábricas, incluso siendo criticado en medio de las elecciones de 2016. Aunque Chobani citó las “condiciones actuales del mercado” en septiembre por las que retiró los planes para salir a bolsa, los trabajadores se beneficiarán cuando lo haga: en 2016, Ulukaya dijo que estaba otorgando capital a los empleados, compartiendo la propiedad con los trabajadores.

Hamdi Ulukaya. Forbes.

Eric Yuan

Zoom • Fundador y CEO

La empresa que fundó en 2011 se convirtió en sinónimo de videoconferencia durante la pandemia, lo que convirtió a Yuan en multimillonario y embajador de la marca para el trabajo remoto. Si bien la competencia de jugadores como Microsoft, Google y Slack ha disminuido el entusiasmo porr su acción, también está estimulando la innovación que podría expandir el alcance de Zoom en la empresa. Ser el punto de referencia para las reuniones en línea sigue siendo una posición poderosa en un mundo que ahora está casado con el trabajo híbrido.

Eric Yuan. Forbes.

Esta lista fue publicada previamente por Forbes US

