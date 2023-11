Estas son las empresas privadas más grandes de EU en 2023: Cargill se mantiene en la cima, y debuta SpaceX

SpaceX, la empresa de cohetes fundada y dirigida por Elon Musk, ha conseguido miles de millones de dólares en contratos gubernamentales últimamente, lo que ha contribuido a más que duplicar sus ingresos estimados hasta los recientes 4,600 millones de dólares. Eso es suficiente para impulsar a la compañía de cohetes con sede en Hawthorne, California, que controla el 80% del mercado interno de lanzamientos y también opera el negocio de satélites de rápido crecimiento de Starlink, a las filas de las empresas privadas más grandes de Estados Unidos por primera vez en el puesto 145 del ranking y es uno de los 11 recién llegados este año.

También hace su debut Sazerac, la compañía de licores propiedad del multimillonario William Goldring, que debuta en el puesto 207 con ingresos estimados de 3 mil millones de dólares. Mejor conocido por bourbons como Buffalo Trace, Blanton’s y Pappy Van Winkle, Sazerac, con sede en Nueva Orleans, también vende vodka, ginebra, ron, coñac y oporto. Una de sus marcas más populares es Fireball, un whisky con sabor a canela, que representa el 45% del mercado de whisky con sabor.

Cargill ocupa el primer lugar, el tercer año consecutivo en que la empresa de agronegocios ocupa el tope de la lista. Quizás esto no sea una sorpresa: ha ocupado el puesto número uno durante 36 de los 39 años que Forbes ha estado siguiendo a las empresas privadas. Los ingresos del año fiscal más reciente de Cargill que finalizó en mayo de 2023 alcanzaron un récord de 177 mil millones de dólares, un 7% más que el año pasado. Parte de ese crecimiento se debió a dos adquisiciones importantes que realizó en 2023. Compró Owensboro Grain Company, una refinería e instalación de procesamiento de soja de propiedad familiar con sede en Kentucky, en enero por una suma no revelada. En julio, Cargill compró el negocio industrial de base biológica de Croda, un fabricante de productos químicos británico, por mil millones de dólares.

Koch Industries mantiene su puesto número 2, con ingresos de 125 mil millones de dólares. Las ventas de la empresa familiar se mantuvieron estables año tras año. Los gigantes de las tiendas de comestibles Publix Supermarkets y H-E-B ocupan los lugares número 3 y 5, respectivamente. H-E-B regresa a los cinco primeros después de caer al número 6 en 2022. Los ingresos de Publix aumentaron un 13.6% a 54,500 millones de dólares. Esto se debió principalmente a las ventas en nuevas ubicaciones. la compañía con sede en Florida abrió 40 tiendas en siete estados en 2022. Mars, la empresa de dulces, alimentos y cuidado de mascotas, ocupa el puesto número 4, sin cambios respecto al año anterior.

Una cosa que SpaceX, Sazerac y las cinco principales empresas tienen en común: propietarios multimillonarios. En total, 59 de estas empresas privadas son propiedad de multimillonarios, incluida la cadena de artesanías Hobby Lobby (Nº 75), dirigida por su fundador David Green, Panda Restaurant Group (Nº 112), fundada por Andrew y Peggy Cherng en 1983, y el fabricante de dispositivos médicos Arthrex (N° 184) propiedad de Reinhold Schmieding.

Hay 258 empresas en la lista de empresas privadas de este año, frente a 246 el año pasado. La inclusión en la lista se basa en tener 2 mil millones o más en ingresos del año fiscal más reciente. Para el 85% de los miembros de la lista, eso significa ingresos para el año calendario 2022. Otros tienen años fiscales que terminaron en octubre de 2023.

Además de las 11 recién llegadas, otras cuatro empresas regresaron a la lista después de haber abandonado en años anteriores. Eso incluye a Oxbow, la empresa procesadora de coque de petróleo que cayó en 2020 y regresa al puesto 224 con ingresos de 2,700 millones de dólares. Su fundador y director ejecutivo, William (Bill) Koch, es hermano de Charles Koch, director ejecutivo de Koch Industries, que ocupa el segundo lugar en la lista. Fundó Oxbow después de vender su participación en Koch Industries a sus hermanos Charles y David (fallecido en 2019) en 1983 por 470 millones de dólares. Bill Koch y su hermano Frederick Koch (fallecido en 2020) iniciaron una larga batalla legal sobre el monto del pago que finalmente se resolvió de manera confidencial en 2001.

El fabricante de muebles Haworth, con sede en Holanda, Michigan, también cayó en 2020 y regresa este año al puesto 231, con ventas récord reportadas de 2.5 mil millones, un aumento del 27,5% con respecto a 2021, gracias al crecimiento en todos los segmentos comerciales, incluidos oficinas, hogar y hospitalidad.

Las empresas constructoras tuvieron otro buen año. El crecimiento medio de las ventas del grupo aumentó un 18%, en comparación con el 16% del año pasado. ABC Supply, uno de los distribuidores mayoristas de techos, revestimientos y ventanas más grandes del país (propiedad de la multimillonaria Diane Hendricks), registró un crecimiento de dos dígitos por segundo año consecutivo. Los ingresos para el año calendario 2022 fueron de 18,500 millones de dólares, un aumento del 25.9 %, lo que le ayudó a subir cinco puestos hasta el puesto 21.

El mayor ganador este año fue Colonial Group, que subió 73 puestos hasta el puesto 126. La empresa con sede en Georgia participa en la comercialización de productos de petróleo y gas natural, servicios de terminales para graneles secos y líquidos, servicios de remolcadores y barcazas y es propietaria de Enmarket, una cadena de tiendas de conveniencia, fundada en 1921. Hoy la empresa está dirigida por Christian Demere, la cuarta generación de la familia al frente del emprendimiento.

La empresa de redes sociales X de Musk (anteriormente conocida como Twitter) aparece en la lista por segundo año consecutivo. Este año, X ocupa el puesto 149, en comparación con el 104 del año pasado, porque los ingresos cayeron a un estimado de 4,400 millones desde 5 mil millones. La empresa de redes sociales ha tenido problemas desde que Musk asumió el mando en octubre de 2022. Según se informa, el tráfico es reportado a la baja, y Musk ha dicho públicamente que los ingresos por publicidad han caído.

Pilot, que ocupó el puesto número 5 el año pasado, abandonó por completo las filas, no porque el negocio fracasara sino debido a un nuevo propietario. Berkshire Hathaway, de Warren Buffet, compró una participación minoritaria (38,6%) de Pilot a la multimillonaria familia Haslam en 2017 y completó la compra de un 41,4% adicional en enero. En total, Berkshire Hathaway pagó casi 11 mil millones de dólares por el 80% de Pilot. La familia Haslam, que puede vender su participación restante del 20% el próximo año, está demandando a Berkshire Hathaway, argumentando que un nuevo método contable utilizado por Berkshire para calcular cuánto pagaría por el 20% restante está deprimiendo artificialmente las ganancias, un factor importante porque las ganancias fijarían el precio de compra de la participación restante. Berkshire Hathaway no respondió a una solicitud de comentarios sobre las acusaciones.

Las otras dos caídas este año fueron Sierra Nevada, la empresa aeroespacial y de defensa, y la cadena de tiendas de conveniencia Kum & Go. Los ingresos estimados de Sierra Nevada cayeron por debajo del umbral de 2 mil millones de dólares para su inclusión en la lista debido en parte al hecho de que su división espacial, Sierra Space, se escindió en 2021. La empresa con sede en Nevada está dirigida por el marido y la mujer multimillonarios Fatih y Eren Ozmen. Kum & Go, con sede en Iowa, que ocupó el puesto 184 en 2022, fue vendida a Maverik, otra cadena de tiendas de conveniencia y gasolina en agosto, por un monto no revelado. Maverik es una subsidiaria de FJ Management, un recién llegado a la lista en el puesto 81.

METODOLOGÍA

La lista de Forbes de las empresas privadas más grandes de Estados Unidos incluye empresas con sede en Estados Unidos con ingresos de 2 mil millones de dólares o más en el año fiscal más reciente. La mayoría de las empresas no tienen planes de cambiar su estatus privado. A muchas empresas privadas les gusta la libertad de presentar informes de ganancias trimestrales y las obligaciones reducidas con respecto a los requisitos de presentación de informes de Sarbanes-Oxley. (Las empresas privadas con deuda que cotiza en bolsa, incluidas algunas de las empresas de esta lista, deben presentar estados financieros ante la Comisión de Bolsa y Valores). Excluimos las empresas con sede fuera de los EE. UU., las empresas que no pagan impuestos sobre la renta (como Mohegan Tribal Gaming Authority), empresas de propiedad mutua (como State Farm Insurance), cooperativas (como Land O’Lakes), empresas con menos de 100 empleados y empresas que pertenecen en más del 50% a otra empresa pública, privada o no estadounidense. También dejamos fuera a las empresas cuyo negocio principal son los concesionarios de automóviles o la inversión y/o gestión de bienes raíces. Incluimos empresas que son propiedad mayoritaria de empresas de capital privado, como Medline Industries. Siempre que sea posible, nuestras cifras de ingresos para cada empresa excluyen las ventas de subsidiarias que cotizan en bolsa. Nuestras fuentes de datos incluyen divulgaciones voluntarias de empresas, presentaciones de la Comisión de Bolsa y Valores y estimaciones de investigadores de Forbes y fuentes externas.

