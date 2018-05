Hay diferentes estrategias de marketing de acuerdo con diferentes objetivos del negocio, desarrollar una marca, generar ventas, llevar tráfico a piso de ventas, etc. Para este tipo de objetivos hay una cantidad de medios, cada vez más amplia, que quieren ayudar a marcas y empresas a llevar su mensaje a las audiencias objetivo. Aunque todavía hay gente que hace publicidad con mente y métricas de la época de impactos televisivos, ahora también tienen que mezclar sus compras de medios con acciones, intenciones y segmentos de audiencias, lo que no es muy fácil para muchos.

Dentro de este crecimiento de medios para enviar mensajes, también se da el dinamismo y más que la frecuencia de repetir el mensajes, se puede considerar también la relevancia para darlo. Si has estado buscando “futbolito” de manera reiterada durante los últimos meses, estaría bueno que cuando pases cerca de una tienda que ofrezca futbolitos, te aparezca un anuncio: “futbolitos en promoción a 500 metros, te desvías de tu ruta 3 minutos”. Ese es un anuncio relevante para el de la búsqueda, para la empresa que vende futbolitos y para la tienda que tiene en su piso de ventas estos entretenidos juegos familiares.

Estaba escuchando a la directora de Waze en México, Anasofía Sánchez-Juárez C. hablar sobre el “marketing de inercia” y no dejaba de sentir esa fuerza que van tomando nuestros dispositivos móviles con todos los tags que nos ponen. No me parece que dichos tags sean malos, obvio depende de cómo se utilicen y quién o qué tenga acceso a ellos, pero suman cuando buscamos que el mundo alrededor nuestro se vuelva útil. Más allá de la funcionalidad de una plataforma como Waze para pasar de ahorrarme 5 minutos en el tráfico a empezar a buscar resolver el tema del congestionamiento en ciudades, también puede acercarnos físicamente a algo que hemos estado deseando o acercarnos a nuevas experiencias que no habíamos pensado.

La publicidad en plataformas de movilidad colaborativa como Waze es algo que va más allá de gasolineras, comidas rápidas y farmacias. La información que comparten ciudadanos, gobiernos y empresas privadas pueden generar experiencias de bienestar y fomentar la seguridad, al mismo tiempo que sirven como liga entre lo que podría pensarse como realidad aumentada y generar la inercia de la realidad adecuada a los intereses o necesidades.

PUBLICIDAD

Se ven vientos a favor para las posibles soluciones de publicidad de Waze en la Ciudad de México. Una ciudad que ha de ser de mucha importancia para su comunidad global si pensamos que una tercera parte de los cerca de los seis millones de autos que circulan en ella utilizan esta aplicación, al menos, una vez a la semana.

Contacto:

Correo: [email protected]

Twitter: @ricardoblanco

G+: ricardoblanco

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.