Puedes dar tu cara a un robot a cambio de 2 mdp

La empresa británica de ingeniería y fabricación de robots llamada Geomiq ha convocado a aquellos con caras “amables y amistosas” a considerar postularse para ser la cara de “miles de versiones” de robots en el mundo.

La compañía ha escrito en una publicación de blog invitando a personas interesadas en ser la cara de potencialmente una cantidad de unidades. Geomiq también ha etiquetado a los robots como humanoides “de última generación”.

El propósito de los robots es servir como compañeros para los ancianos, de ahí la necesidad de rasgos “amables”.

No hay estipulaciones de edad o género para el robot. En cambio, los solicitantes interesados ​​pueden enviar una foto por correo electrónico para tener la rara oportunidad de recibir casi 2.5 millones de pesos por obtener sus caras con licencia.

Solo los candidatos que lleguen a la siguiente ronda podrán recibir detalles sobre el proyecto.

La compañía supuestamente ha estado recibiendo inversiones de capitales de riesgo independientes y un “fondo principal” en Shanghai, pero aún no se ha revelado más información.

