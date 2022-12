Rally Navideño, ¿mito o realidad?

Por Oscar López

Entre inversionistas, existe una expresión que hace referencia a la posibilidad de un repunte en los mercados financieros en el mes de diciembre y lo importante que es para los rendimientos de sus portafolios de inversión: se trata del famoso “Santa Claus rally” o rally navideño.

Para analizar este fenómeno con más información, hay que voltear hacia atrás y estudiar el comportamiento histórico de uno de los índices accionarios más relevantes a nivel mundial, el Standard & Poor’s 500, que representa el comportamiento de las 500 empresas listadas más grandes de Estados Unidos.

Cuando repasamos los rendimientos mensuales del S&P 500 y buscamos la existencia de estacionalidades, que son básicamente patrones de sus rendimientos que tienden a repetirse, nos encontramos con que el Santa Claus Rally no es el único que se platica en el mundo de las inversiones. Existen algunos otros como el “Sell in May and go away” haciendo referencia a que el periodo desde mayo hasta el verano es un mal tiempo para estar invertido. Y como esos hay algunos otros…

Si revisamos los rendimientos de los últimos 22 años (del 2000 al 2021), vemos que diciembre ha tenido un rendimiento positivo el 73% de las veces (16 de 22), haciéndolo el segundo mejor mes después de abril, que ha terminado con rendimiento positivo 17 veces en el mismo periodo.

En cuanto a la magnitud de los rendimientos, nos encontramos que, en promedio, diciembre ha tenido un rendimiento de +0.8%, o poco más del 10% anualizado. Esto es mayor al rendimiento anual del S&P 500 en ese mismo plazo, el cual es de 7%, convirtiendo a diciembre en no solo un mes con buen promedio de bateo sino también uno con buen rendimiento.

Existen algunas hipótesis que tratan de explicar la causa del rally de Santa, entre los que se encuentran el menor volumen de operación en diciembre, debido a los días festivos, lo cual hace un poco más fácil mover al mercado al alza. Otra hipótesis está relacionada al pago de impuestos, que suele generar una oleada de operaciones de venta en los últimos meses del año para generar pérdidas fiscales, las cuales son revertidas a finales de año dándole soporte al mercado. Incluso hay quienes intentan explicar dicho optimismo con el sentimiento positivo que se vive en esa época del año, aunque esta explicación tiene un carácter mucho más anecdótico.

Sea cual sea la verdadera explicación, la realidad es que diciembre ha sido en promedio un buen mes para los mercados accionarios. Dado el panorama complejo que se ha vivido este año en los mercados, definitivamente los inversionistas esperan ansiosos que la historia se repita. No obstante, siempre hay que tener en mente que los promedios pueden llegar a esconder algunos momentos terribles, como fue diciembre de 2018. Ese mes, el S&P500 cayó casi 9%, siendo el peor mes de ese año, y por mucho… Algo en lo que pensar antes de dejar todo en manos de Santa.

Contacto:

Oscar López, CFA. Director de Renta Variable en Principal Fondos de Inversión

CFA Society Mexico. TW: @CFAMEXICO

