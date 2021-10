Cómo tener más energía física para lograr tus metas profesionales

Para poder iniciar algún cambio necesitamos ganas, pero también disciplina y sobre todo paciencia. Muchas veces queremos ver el resultado en dos pasos y se nos olvida asumir que donde estamos es el resultado de muchos años, así que debemos abrazar nuestros procesos.

Esto aplica desde cambios personales hasta emprender un negocio o crecer en el ambiente profesional.

Cuando hablamos de estilo de vida no solo nos referimos a la parte mental, también debemos ocuparnos de la parte física y emocional; cuánto ejercicio hacemos, qué tan saludable es nuestra alimentación, qué hábitos tenemos en el día a día.

Tener hábitos saludables nos llena de energía física y paz mental que se refleja en éxito, entonces, si queremos lograr cosas increíbles tenemos que sentirnos increíbles. Y actualmente, con toda la dinámica del día a día se puede decir que es casi normal que pensemos que para nosotros es muy difícil llevar una vida saludable combinada con una vida de negocios, pero es hasta más sencillo de lo que parece.

Es por ello, que en esta ocasión decidí contactar a Katka Stefanovicova, ella es una experta en nutrición que ha ayudado a cientos de personas a tener un estilo de vida más sano a través de la creación de hábitos alimenticios sanos y la suplementación con productos naturales.

Katka Stefanovicova es una chica tan normal como nosotros que un día también se interesó en cambiar su estilo de vida y al hacerlo se dio cuenta de la gran cantidad de beneficios que trae mejorar nuestra salud física. Los años que ha invertido en esto la han convertido en una verdadera experta en el tema, sobre todo en lo relacionado con la suplementación natural.

Ella me compartió cómo fue que se interesó en el bienestar, la nutrición, la salud física y la salud emocional, y me dió unos consejos que empecé a aplicar porque te dan energía física al momento de emprender:

Consejo #1: Escucha a tu cuerpo

El primer consejo que me compartió Katka es la importancia de tomar decisiones correctas a la hora de comer. Para ella, no se necesita una dieta restrictiva, lo trascendental es que aprendamos a comer, seleccionemos alimentos saludables y tengamos horarios para cada comida.

Es muy importante que nos hagamos amigos de la comida y sepamos balancear nuestros alimentos al momento de consumirlos. El primer paso es evitar consumir productos procesados, harinas blancas, azúcares, refrescos y grasas saturadas. Puede ser algo difícil, pero de acuerdo con Katka empezarás a ver resultados en tus niveles de energía desde las primeras semanas.

Katka señala lo importante que es realizar el primer paso ya que estos productos pueden afectar gravemente nuestra salud física, mental y emocional, por eso recomienda darle balance y variedad a nuestro plato con el consumo de frutas y verduras de la temporada, proteína, fibra y adecuada hidratación.

Consejo #2. Complementa tu alimentación.

La mayoría de nosotros muchas veces tenemos tantas cosas en la cabeza que en muchas ocasiones llegamos a brincar nuestras “tres comidas”, porque simplemente no nos alcanza tiempo y preferimos dejarlo para después , pero nunca nos hemos puesto a pensar si de verdad es que después recuperamos los nutrientes que no consumimos. Por ello, Katka me comentó la importancia de recurrir a suplementos alimenticios, y así ayudar a nuestro organismo a llegar a su máximo potencial y estar sano.

Eso sí, Katka señala puntualmente que no se debe consumir cualquier suplemento porque aunque nos ayudan, hay muchos en el mercado que pueden ser dañinos por la cantidad de químicos y azúcares que contienen, así que, lo mejor es asegurarnos que la base de sus ingredientes sean naturales y que tengan alta biodisponibilidad, sin organismos modificados. Sin duda, este tema puede tornarse algo delicado, ya que cada cuerpo funciona diferente y lo mejor siempre es acudir con un experto antes de tomar cualquier suplemento.

Consejo #3: Mantente en movimiento

Practicar mínimo 30 minutos con rutinas deportivas ligeras, caminar, brincar la cuerda o bailar. Para Katka lo importante es moverse, no se necesita ser deportista de alto rendimiento, pero mover nuestro cuerpo cotidianamente es darnos salud.

Es importante que todo se compagine en tu estilo de vida, desde lo que piensas hasta lo que haces. De nada te servirá tener una buena idea para cambiar si tu cuerpo y tu mente no está en las condiciones necesarias para llevarla a cabo.

