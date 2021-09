El despertar tecnológico de América Latina y sus Unicornios

Desde hace décadas, las empresas más grandes de Latinoamérica siguen siendo las mismas en industrias “tradicionales” como petróleo, banca, cemento, comercio minorista y telecomunicaciones que todos conocemos, sin embargo, la disrupción está empezando en la región.

A dicho cambio se está integrando tecnología, mejorando completamente la experiencia de compra y los hábitos de consumo del cliente, resolviendo problemas en temas de acceso a financiamiento, salud, educación, energía, digitalización, movilidad, entre otros, tomando como ejemplo a regiones como Europa, Asía o Estados Unidos, en donde hoy aproximadamente el 70% de las empresas más grandes son de tecnología.

No es raro que las empresas unicornio sean tan difíciles de encontrar que casi pertenecen a la mitología, valuadas por el mercado o fondos de capital privado en más de 1,000 millones de dólares. Estas empresas han transformado la industria a través de la tecnología y algunas han comenzado a cambiar al mundo entero.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado

Las primeras empresas unicornio en Latinoamérica iniciaron entre 2005 y 2013, el gran referente es Mercado Libre, nació en 1999 y ha logrado sobrepasar momentos difíciles como el punto com o la crisis financiera de 2008, convirtiéndose en la empresa líder de eCommerce desde México hasta Argentina, la cual a inicios de 2021 alcanzó el estatus de Hectacornio (empresa valuada en más de USD 100,000 millones).

Este despertar tecnológico en la región está siendo potenciado por líderes como Brian Requarth, emprendedor serial, fundador de Latitud y autor del libro Viva the Entrepreneur, quien busca impulsar mediante su experiencia a los emprendedores, creando una comunidad que ayude a cerrar la brecha de información y conocimiento para seguir creando y creciendo empresas tecnológicas de alto impacto y futuros unicornios.

Una de las claves más importantes para esto, fue el gran talento que crearon las primeras startups, que apostaron hace más de diez años al eCommerce, invirtiendo cientos de millones de dólares para crear una era de transaccionalidad (pagar por internet), dando como resultado el nacimiento de las primeras mafias de tecnología de LATAM, como sucedió en Estados Unidos en el siglo pasado.

Sigue la información sobre los negocios y la actualidad en Forbes México

Estos semilleros de talento son un pilar para el desarrollo tecnológico y creación de unicornios, personas que en pocos años han pasado de casi cero a dirigir equipos de cientos de personas y presupuestos de millones de dólares, pudiendo experimentar, cometer errores y aprender. Igualmente se han convertido en el lugar donde estos equipos de gran envergadura se conocen y posteriormente juntos crean soluciones a grandes problemas.

Estos fundadores no son outliers quienes salieron de la “nada”, la mayoría son ex emprendedores o directivos de grandes StartUps tecnológicas donde aprendieron con el dinero de otros lo necesario para crear empresas que generan gran valor, respaldado por otro pilar importante que son los “Venture Capital”, quienes en los últimos cinco años han invertido más de USD 20,000 millones en empresas de tecnología.

Los mayores retos que han enfrentado estos unicornios son cultura, políticas públicas, talento y capital. Históricamente, las culturas latinas se han caracterizado en crear empresas familiares arraigadas que han permanecido por décadas como líderes de sus industrias, haciendo muy poco M&A (compra de otras empresas), innovación y menos aún, con salidas a la bolsa de valores como apunta Brian. Los fondos de capital de riesgo han empujado la innovación tecnológica apostando e inyectando dinero en nuevas empresas dispuestas a dar soluciones a problemas importantes.

Por el lado de políticas públicas, no han impulsado y generado el ambiente para acelerar un ecosistema de innovación, hay muy pocos incentivos que busquen generar mayor dinamismo en la industria y el M&A, o que fomenten el apoyo y colaboración de grandes corporativos junto a nuevas empresas. Intentos de reformas como la Ley Fintech en México, que busca abrir paso a que startups puedan ayudar a cerrar la brecha que existe en la bancarización, donde menos del 25% de la población tiene tarjetas de débito y menos de 15% tarjetas de crédito.

Sigue la información de los negocios en nuestra sección especializada

Por otro lado, el cambio de mindset es otra clave fundamental en esta transformación, aprender de otros ecosistemas que van adelantados es importante, dar valor primero para después recibir es lo que todos los actores del ecosistema deben aprender. Logrando este cambio de mentalidad veremos cómo el “poder” que hoy parecen tener los inversionistas sobre decisiones de inversión, cambian a manos de los emprendedores, o corporaciones grandes y tradicionales que intentan frenar la innovación en sus industrias podrían beneficiarse al colaborar.

El timing fue un factor decisivo para el crecimiento de los fondos de capital, empresas en diferentes sectores fueron validando sus hipótesis de negocio y escalando, hoy es normal ver que con diferencia de cinco años, startups en el mismo sector están levantando diez veces más capital en la misma ronda.

Sin duda hay un antes y un después de SoftBank, quienes en 2019 entraron a LATAM con el firme propósito de invertir hasta hoy USD 10,000 millones; en tan solo dos años hemos visto nacer a más de 12 unicornios en la región, respaldados por fondos locales y fondos de capital Internacional que co-invierten, prácticamente cada semana se anuncian varias rondas de inversión de millones de dólares para startups de LATAM.

Toda esta revolución llegando a la región me hace plantear una pregunta, ¿existe alguna posibilidad de ver un crash como el que se vivió en el Dot Com del 2000?, sin duda concordamos que a diferencia de esa época, estos unicornios y startups que están recibiendo cientos o miles de millones de dólares de inversión, tienen fuertes fundamentos en sus modelos de negocio, a diferencia de las empresas del dot com están resolviendo grandes problemas en mercados enormes y donde hoy existen:

Bajos niveles de satisfacción de cliente (NPS) Grandes empresas tradicionales dominando esos sectores desde hace décadas Falta una mentalidad de ADN tecnológico.

Sigue la información sobre el mundo en nuestra sección internacional

Resulta interesante entender los cambios contundentes que ha habido en Latinoamérica en cuanto a innovación y tecnología de alto impacto en los últimos años, dando paso al nacimiento de unicornios:

Cerrar una brecha de información y conocimiento

Pasar de emprendedores con gran background académico a emprendedores con casos de éxitos escalando equipos de empresas disruptivas.

Mejores inversionistas ángeles quienes son clave para generar valor y guiar

Aumento de inversión de capital internacional nunca antes visto en la historia

El internet tiene el potencial de ser el ecualizador que crea un campo más equitativo para todos, en esta década veremos como Latinoamérica toma un liderazgo por equipos tecnológicos locales, resolviendo los difíciles problemas del tercer mundo, pero la siguiente gran apuesta será construir empresas de talla mundial que dominen industrias y cambien hábitos de consumo global, donde podrá nacer el próximo hectacornio (empresa de más de USD 100 billones).

Suscríbete a Forbes México

Contacto:

Oscar Jiménez Rodríguez, fue Co-fundador y CEO de Epiq, y Country Manager y Presidente del Consejo de ThePowerMBA Latinoamérica.*

Twitter: https://twitter.com/OshcarJR

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/oscar-jr/

Brian Requarth – CoFundador de Viva Real y CEO de ZAP, Cofundador de Latitud y escritor del best seller Viva the Entrepreneur, https://www.linkedin.com/in/brianrequarth/

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.