El reto de regresar a la oficina

A medida que nos acercamos a un mayor desconfinamiento luego de un año en el que la mayor parte de los empleados han trabajado de manera remota, surge la pregunta: ¿cómo ganar la confianza de los trabajadores acerca de que sus espacios de trabajo son seguros? Mientras que las oficinas quizá nunca vuelvan a ser como antes, sin distanciamiento social o con salas de juntas estrechas, es fundamental lograr que los empleados se sientan confiados sobre la seguridad y salud de sus espacios laborales.

El avance del proceso de vacunación nos encamina a que poco a poco retomemos patrones tradicionales de vida y trabajo. Lo que es claro, sin embargo, es que las preocupaciones persistentes sobre la seguridad en el lugar de trabajo podrían retrasar el regreso de algunas personas a sus oficinas. Para ayudar a superar este desafío, los administradores de edificios deben crear espacios de trabajo más seguros en favor del bienestar de los ocupantes.

De acuerdo con el reporte Tendencias del Entorno Laboral en México 2021, desarrollado por la consultora Kelly Services, alrededor del 30% de los trabajadores en el país regresarán a laborar en sus centros de trabajo este año y poco más de la mitad (57%) mantendrá esquemas híbridos de trabajo, con lo que estarán parcialmente en sus oficinas. Inesperadamente, únicamente 13% de los trabajadores seguirán trabajando de manera remota.[1]

Lo anterior implica un gran desafío para los administradores y dueños de inmuebles, así como para las empresas empleadoras, ya que deben convencer a sus colaboradores y ocupantes de los edificios que no solo implementan protocolos de seguridad y salud, sino que los parámetros de sanidad son constantemente medidos y monitoreados, además de que puedan compartir esta información con ellos.

Los espacios de trabajo más saludables y seguros harán que los trabajadores se sientan más cómodos y, en consecuencia, se mejorará su productividad.

En México y el resto de los países latinoamericanos podemos tener un aprendizaje relevante sobre lo que ocurre en otros países, en donde han avanzado en el proceso de desconfinamiento, como Estados Unidos o algunos países europeos o del Medio Oriente, en donde 68% de la fuerza laboral no se sentiría completamente segura trabajando en sus espacios de trabajo e incluso 1 de cada 4 trabajadores remotos estaría dispuesto a renunciar si su empleador no implementó las medidas necesarias para garantizar su seguridad.[2]

Estos datos, recopilados en un informe desarrollado por la consultora Wakefield Research en conjunto con Honeywell tras encuestar a más de 2 mil trabajadores de empresas de 500 empleados o más, sirven como referencia para que en países como el nuestro las organizaciones se anticipen y generen las condiciones necesarias para que el regreso a la oficina se realice de manera ordenada y se mantenga la continuidad de las operaciones.

Este mismo estudio reveló que el 56% de los trabajadores están más preocupados por una potencial transmisión de virus a través del aire que por el contacto con una superficie, por lo que optimizar la calidad de aire al interior de un edificio es un paso fundamental para crear un espacio más saludable. Los datos muestran que los trabajadores están muy en sintonía con los pasos que los empleadores están tomando para hacer que sus espacios de trabajo sean más seguros y saludables, lo que anteriormente no era una preocupación para algunas personas.

Como vemos, la experiencia de la percepción de los colaboradores de oficinas en otros países nos demuestra que el reto para las organizaciones y los administradores de inmuebles no es solo ofrecer un lugar cómodo para trabajar, sino que representa la posibilidad de que los empleados se sientan seguros, sean productivos e incluso decidan continuar en la empresa.

Una vez que las organizaciones están conscientes de la importancia de ofrecer las condiciones adecuadas en sus espacios físicos, el siguiente paso es llevarlo a cabo y la tecnología es la mejor aliada para ello. Afortunadamente actualmente existen sistemas que integran analíticas avanzadas para monitorear la calidad del aire, ventilación temperatura o incluso la limpieza de las instalaciones y el cumplimiento de los nuevos comportamientos, lo que facilita que los administradores de inmuebles ofrezcan lo que podríamos denominar edificios saludables.

Al igual que en otros países, los trabajadores en México comparten la preocupación genuina de que sus espacios de trabajo sean seguros y ofrezcan un ambiente saludable. La calidad del aire y los entornos más saludables no es algo que se descarte una vez que estemos del otro lado de esta pandemia. Será fundamental para la experiencia del ocupante de ahora en adelante.

Sergio González, Vicepresidente de Honeywell Building Technologies, Latinoamérica*

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.