¿Qué es el family office?

He sido asesor de empresas familiares por varias décadas y no deja de sorprenderme que, a pesar de que luchan por ello, no todas las organizaciones están listas para el éxito. ¿A qué me refiero? Administrar los bienes conseguidos gracias al trabajo, y que se quieren compartir con la familia, debe ser parte del plan de una familia empresaria desde su inicio. La dimensión de esta tarea podemos entenderla con la siguiente historia que quiero compartir:

Había una vez un hombre muy pobre que trataba de dar lo poco que tenía a su familia. Uno de sus hijos solo pensaba en ser un hombre rico, lejos de las carencias de su familia; por ello, este joven se alejó de su familia buscando suerte.

Pasado el tiempo, el padre consiguió prosperar y logró una gran fortuna, aunque anhelando siempre reencontrarse con aquel hijo al que había perdido. El joven, en cambio, no había hallado suerte y acabó siendo un mendigo. Quiso el destino que el hijo tocara a la puerta de su padre; el joven estaba tan enajenado por su vida y sus dificultades que no reconoció al hombre que le dio la vida. El padre sí lo reconoció e inmediatamente quiso abrazarlo y compartir con él todo lo que había conseguido; sin embargo, el muchacho no soportó la situación: impresionado por tanta riqueza, huyó del lugar sintiéndose humillado y sin conocer el verdadero sentir de su padre.

El relato nos muestra lo difícil que puede ser el manejo del aspecto económico aun entre seres queridos. Dentro de una familia empresaria, un líder debe considerar la manera de guiar a las generaciones que lo sucederán para que den una justa dimensión a lo económico y administren correctamente lo que tanto trabajo ha costado ganar.

Hoy quiero presentar el concepto de family office como una opción interesante para aquellas familias que quieren conservar su patrimonio y tener un futuro estable y sin conflictos.

Cuidar la familia y cuidar la empresa

El family office conjunta —desde el nombre del concepto— el cuidado de los intereses familiares y la continuidad de la empresa. Se trata de una empresa privada que ayudará a la familia empresaria a manejar su patrimonio de una manera inteligente y con miras a un futuro estable, es un vehículo que puede brindarle a la familia más rentabilidad financiera, eficiencia y supervisión, además de una mejor coordinación entre las iniciativas de los miembros de la familia y un apoyo centralizado para la continuidad generacional de la empresa.

Los objetivos y actividades del funcionamiento de esta oficina entre las principales son las siguientes:

Analiza a fondo la familia empresaria para entender su misión, visión y sus objetivos y valores, así como sus necesidades a futuro.

Diseña un plan de gestión del patrimonio, reuniendo el capital de los familiares interesados para crear mejores oportunidades de inversión.

Implementa estrategias como la inversión en empresas o bienes raíces, creación de fideicomisos, aseguramiento de bienes o planes de ahorro; todas con la finalidad de salvaguardar y aumentar lo ya obtenido.

Ofrece asesoría profesional y personalizada a cada integrante de la familia en lo fiscal y legal.

Las familias empresarias que aspiran a perdurar por generaciones saben que deben invertir en actividades que fortalezcan a la familia. Una vez que un consejo familiar ha desarrollado una estrategia familiar, se apoya en el family office para ejecutar iniciativas importantes, como actividades que honran la historia de la familia, proyectos de unidad y creación de equipos, donaciones filantrópicas colectivas y actividades de impacto social y de ayuda a la comunidad.

El futuro se forja aquí y ahora

Ser responsables con la administración patrimonial es la clave para la fortaleza empresarial y familiar a largo plazo. Algunas de las ventajas que representa el family office al respecto son:

Cuenta con habilidad para asignar mejor el capital y de forma totalmente personalizada. El esfuerzo centralizado ayuda a optimizar la combinación de activos, independientemente de dónde y cómo se mantienen o administran las inversiones, sin asumir riesgos adicionales.

Evita conflictos familiares durante la repartición del patrimonio y de las acciones, la sucesión o una posible venta de la empresa.

Fortalece la imagen de la familia empresaria, generando confianza para hacer negocios con ellos e inversores institucionales en caso de que se requiera.

Estar en manos de profesionales permite conseguir mejores oportunidades de crecimiento del patrimonio familiar.

Puede además elegir inversiones compatibles con los valores fundamentales y las competencias de la familia

Supervisión eficiente y ahorro de tiempo se ahorrarán una gran cantidad de tiempo al delegar la gestión y ejecución de sus actividades y mejorar la supervisión.

El family office es un aliado que puede ayudar a los líderes de familia a entender las palabras de Ayn Rand: “El dinero es solo una herramienta. Te llevará donde quieras, pero no te reemplazará como el conductor de tu vida”.

En conclusión, esta herramienta es eficiente para las familias que tienen la capacidad de separar con claridad las decisiones empresariales de las patrimoniales y financieras con el objetivo de preservar el patrimonio generado.

Recomiendo recurrir a la asesoría profesional para conocer detalladamente lo que este modelo de administración y gestión puede brindar a tu familia y patrimonio.

