Los puntos clave para trasladar la mentalidad del Silicon Valley al mundo Hispano

Tendemos a imitar lo que vemos. Es parte del ser humano. Gran parte del marketing y ventas en las empresas se apoyan en esta técnica psicológica. Extrapolar la mentalidad del Silicon Valley al mundo hispano sería una tarea banal si “copiamos y pegamos” las tendencias de las grandes del Valley del Silicio.

El proceso es mucho más sutil y radical. El Silicon Valley es un ecosistema que va creciendo y formándose cada día. Como un engranaje, cada pieza cuenta. Empezó con las primeras empresas tecnológicas dedicadas a los chips de Silicio, como HP y Microsoft y así se fue formando. El término fue acuñado por el periodista Don C. Hoefler en 1971 en un momento específico, pero en realidad engloba el concepto de empresa innovadora y emprendimiento.

Hoy en día se puede decir que el Valle está lleno de contrastes como la estabilidad de las grandes empresas versus la fragilidad de los primeros pasos de cada startup. El poder de los CEOs y el protagonismo de los empleados. No todo es sólido y establecido. Los resultados van saliendo al intentar mejorar. Por eso es tan factible el “transportar esta forma de trabajar” a países como México.

Para ello, tenemos que ser conscientes de las tres dimensiones del ecosistema del liderazgo en el Bay Area. El propósito, la antropología cultural y las leyes.

La primera dimensión es el propósito, el corazón o lo que nos mueve. Como dice Reid Hoffman co-founder de LinkedIn, “El Silicon Valley es mindset”.

El propósito o el por qué de la existencia, en definitiva su motor. Cada empresa tiene su razón de ser, única e inconfundible. Y para llegar a materializar esa visión, se trabaja con pasión y tesón. Tradicionalmente el trabajo siempre ha sido una carga, una labor que haces a cambio de una transacción económica. La relación tiene un comienzo y un final muy delimitado. Sin embargo, en las empresas del Valle, todos tienen el cometido de “hacer algo por el mundo, e impactar en positivo a la sociedad”. Ser los pioneros y marcar la diferencia.

Ser pioneros y los primeros en la tecnología. Pero como todo, el punto cero parte con lo sencillo, en este caso parte de las ideas. Después vendrá la creación de las mismas de forma eficiente y eficaz. La tecnología es pensar en el siguiente paso y para ello la formula a aplicar es básica, innovar es intentar.

Partiendo de la premisa del intentar, los equipos están automotivados, los retos se trazan solos y el éxito se consigue avanzando. Además de añadir el sentimiento de protección por parte de los empresarios, protección laboral y psicológica. Todo el mundo está involucrado. Se invierte tiempo, energía y dinero sin mirar hacia atrás y siendo consciente de que en cualquier momento hay que replantearse la situación y pivotar; cambiar el rumbo.

No hay miedo al fracaso porque se aprende de cada error y se espera co-crear con cada componente y miembro de la empresa. No se cuantifica la jornada laboral por horas sino por la obtención de resultados. El tiempo se respeta y todo el mundo es puntual y riguroso. Los plazos son cruciales para que las empresas funcionen y todos reman en la misma dirección.

El compromiso con los objetivos y la responsabilidad constante, es parte de la segunda dimensión, la antropología cultural. Los hábitos, los comportamientos, las reglas no escritas. La forma de hacer las cosas y de relacionarse está intrínseca en cada individual más allá de la cultura empresarial de cada organización. La voluntad y la forma de implicase de cada uno. Ese es el sello del Silicon Valley.

Si bien es cierto que en países como México, están despuntando por el talento, por las ganas de innovar y la frescura de la gente joven. Donde los profesionales quieren destacar cada vez más aportando al mundo y lo fraguan con pasión y dedicación. Donde la tecnología esta siendo un punto a su favor y la innovación se palpa. Hay barreras en los comportamientos y hábitos que ralentizar los resultados minando el potencial. La forma de relacionarnos, de expresarnos y de crear equipos no acompaña a la pasión, pulcritud y eficiencia. Sin embargo, empezando a cambiar la antropología cultural de unos cuantos, se conseguirá una nueva forma de relacionarse con el trabajo a mayor escala.

Como última dimensión, la esfera legal, todo lo que engloba las leyes, los reglamentos, y las limitaciones reales de cada país. Como abogada soy consciente de las facilidades que el Silicon Valley ofrece a los autónomos o freelance. La regulación no entorpece el camino y económicamente es viable sin sufrir desembolsos irreparables. Pero no por ello hay que presentar como una excusa el caso contrario. Cuando las leyes no favorecen de forma sencilla a la tecnología, la innovación y las startups, hay que prepararse más, rodearse de profesionales del sector y crear una estrategia exitosa sin abandonarse en la desidia y la comodidad.

En palabras de Jimena Almendares, Ejecutiva de Producto en Facebook “Las carreras profesionales son como un zigzag. Tienes idea de por dónde ir, pero es la vida la que te pone en un escalón y te prepara para el que sigue. Lo que una tiene que hacer es captar las oportunidades para continuar desarrollándose y subir al siguiente peldaño”.

En México y algunos países de habla hispana, hay un gran deseo al cambio que va unido a la resistencia al cambio. Observar desde la línea de salida a los diferentes ecosistemas e implementar algunas variables de existo es el mejor comienzo.

Como siempre digo podemos “Do Better. Get Better. Be Better.”

