¿Puede el 2020 considerarse un buen año?

“Y una vez que la tormenta termine, no recordarás cómo lo lograste, cómo sobreviviste. Ni siquiera estarás seguro si la tormenta ha terminado realmente. Aunque una cosa sí es segura, cuando salgas de esa tormenta, no serás la misma persona que entró en ella. De eso se trata la tormenta.” Haruki Murakami

Seguramente hay muchas historias en este 2020 que nos hagan lamentar lo que ha traído consigo una pandemia que nos tomó por sorpresa. Todos los que han perdido a un ser querido, su trabajo, o han visto dañada su salud o afectados sus negocios o bienes materiales, o como los analistas en todo el mundo que hablan de la contracción económica, y muchos más, podrán coincidir que el 2020 ha sido un año complejo que ya urge que termine para dejarlo en el olvido. Todos ellos podrán decir que ha sido el peor año en muchas décadas y que nos tomará mucho tiempo para recuperarnos, ¿no lo creen?

Sin embargo, prefiero estar entre aquellos que tomarán este año como un año profundamente cargado de reflexiones, aprendizajes y de transformaciones positivas.

La persona que soy al terminar el 2020 es mejor que la que era antes, soy un ser más cargado de experiencias y reflexiones, soy un ser más completo que se fortaleció ante la adversidad y que sacó de ese año tan complicado muchos aprendizajes.

Para las organizaciones, este año ha sido el parteaguas de una profunda transformación digital, y como lo dice Haruki Murakami, cuando salgan del 2020 no serán las mismas… Lo vivido este año ha sido, sin duda, un catalizador y motor de cambios, una oportunidad para ver más allá de nosotros mismos.

No habrá una vuelta a la normalidad, ni siquiera habrá una “Nueva Normalidad”, lo que encontraremos será una “nueva época”, que nace a partir de la demostración empírica de que hay muchos oficios que se pueden desempeñar a la distancia, que las transacciones comerciales son más rápidas y eficientes hechas en línea, que la ciberseguridad es un requisito indispensable para la operación de los negocios, que no hay mañana para quienes decidan postergar sus inversiones en operaciones más digitales; incluso habrá países que apliquen mejor sus aprendizajes y se conviertan en verdaderos agentes de cambio en sus entornos, ofreciendo servicios digitales a los ciudadanos que incrementen la productividad de todos y contribuyan a generar un impacto positivo y sustentable en el largo plazo, no sólo en los negocios sino también en las personas y el entorno.

En tan sólo un periodo de cinco meses se pasó de la creencia de que las organizaciones no podrían operar satisfactoriamente con menos del 70% de sus colaboradores en las oficinas, a una afirmación de que 85% pueden operar de forma remota. Ya hay muchos grandes corporativos que han decidido conscientemente que no habrá más horarios y lugares predefinidos para muchas funciones, que será un modelo de trabajo híbrido, pudiendo desempeñar labores en oficina, casa o en cualquier otro lugar. El 2020 nos demostró lo poderoso que es lograr una entrega de resultados con el don de la ubicuidad, pero sobre todo con el don de la responsabilidad y el compromiso.

La gente es la clave para que un modelo así funcione. Por ello, siempre volveremos a lo más básico: las personas, quienes hacen que nuestras organizaciones existan y sean exitosas. Cuidemos a nuestra gente, acerquémonos a ellos de forma empática y cercana, y aprendamos de ellos para crecer juntos como equipo.

Serán los años venideros de aquellos que supieron encontrar ese impulso en la adversidad para ser mejores. Hagamos del 2020 un año especial en todos los sentidos, un año que agradecer por enseñarnos a ser más conscientes, más resilientes, más fuertes. Recibamos el 2021 poniendo en práctica estos aprendizajes que, estoy seguro, serán la clave para que el próximo sea uno de nuestros mejores años.

¿Y a ti cómo te fue en 2020?, ¿Cómo recibes el próximo año?

