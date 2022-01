Retos empresariales para 2022

Menudo reto tenemos los empresarios para encarar este año 2022 que comienza y es que no me tengo que inventar hipótesis ni predicciones, las noticias se actualizan día con día y a pesar de que ya estamos entrando en una especie de “normalidad anormal” no dejan de sorprendernos los efectos de las amenazas globales y también las locales.

Pero una de las razones por las que me convertí en empresario es que esta profesión, si la podemos llamar así, nos obliga a ver oportunidades ahí donde aparentemente se ciernen amenazas, también tenemos la capacidad de hacer una reflexión sobre nuestras organizaciones y sobre nosotros mismos analizando nuestras fortalezas y debilidades.

El maestro Carlos Llano -en paz descanse-, uno de los fundadores del IPADE y a quien tuve el honor de tener como profesor y amigo, llama a este proceso constante que hacemos los directores de empresa y empresarios, las actividades directivas: diagnóstico, decisión y mando. Estas, llevadas acabo de forma cotidiana, son semejantes al ejercicio de un surfista que busca estar tomando las mejores olas en el mejor momento.

Desde COPARMEX nos hemos propuesto abordar estos retos, surfeando esas olas, con renovado brío y con toda nuestra capacidad para enfrentarlas. Nuestro presidente José Medina nos ha señalado el camino: vamos por una “economía de mercado con desarrollo inclusivo”.

No hay mejor camino para México que una economía de mercado en el que los empresarios actuantes estemos surfeando olas, haciendo las mejores piruetas y desarrollando las técnicas más depuradas a las que llamamos innovación. Así es, frente a los retos somos una especie o un “colectivo”, si se vale la expresión, que sabemos que o nos adaptamos o desaparecemos.

Esa adaptación implica entender las nuevas realidades del mercado y encontrar oportunidades en ellas, no solo como un efecto reactivo sino con la capacidad de reinventarnos y desarrollar nuevas ofertas de productos y servicios. Es evidente que muchos empresarios ejemplares y valientes ya lo están haciendo y vamos poco a poco. Vemos cómo se van adecuando los nuevos modelos de servicio, la cadena de valor se ha modificado a una velocidad sin precedentes, la utilización de las energías limpias derivados de esta fuerte conciencia de que debemos hacer algo por nuestra casa común es cosa de todos los días.

Desde COPARMEX también tenemos claro que esta propuesta tiene un objetivo principal, que se mejore la calidad de vida de las personas a quienes nos debemos, por eso hemos señalado que el desarrollo que promovemos sea inclusivo, es decir que no deje a nadie afuera.

Está demostrado que el modelo de la economía de mercado ha sido sin duda el que mejores resultados a traído a la humanidad, en trabajo, salud y movilidad social, pero aún así creemos que hemos dejado a algunos en el camino, muy doloroso, pero para que eso no suceda hemos señalado que el centro de nuestra acción sean las personas en primera persona, Ana, Juan, Dolores, Carlos con nombre y apellido. #OpiniónCoparmex

Contacto:

Fernando E. Sánchez Argomedo, Presidente Comité de Incidencia Digital Coparmex

@fsargomedo

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.