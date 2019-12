Redacción de informe de accidente de Alonso y Moreno Valle comenzará el 20 de enero: SCT

La comisión de expertos que redactará el informe final sobre el accidente aéreo en que fallecieron la exgobernadora de Puebla Martha Érika Alonso y el senador panista Rafael Moreno Valle se reunirá el próximo 20 de enero para analizar la información final y escribir el reporte correspondiente, informó este lunes la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

En conferencia de prensa, el titular de la dependencia, Javier Jiménez Espriú, reiteró que el informe estará listo a más tardar en el primer trimestre de 2020, pues apenas se terminaron todas las pruebas de laboratorio.

“Ya en este momento no hay ninguna prueba pendiente de realizar: tanto las pruebas no destructivas como las destructivas, ya no hay ninguna prueba de laboratorio que realizar”, indicó.

Recordó que el informe se presentará a la Organización de Aeronáutica Civil Internacional (OACI), que tendrá 60 días para emitir su opinión al respecto.

Al ser cuestionado por posibles avances de las causas del accidente, insistió en que la información tendrá que ser analizada por los especialistas, pero que se mantiene la versión de que no fue un atentado.

“Desde un principio se descartó la posibilidad de un atentado, y esta situación no ha cambiado. ¿Hacia dónde se perfila?, no sabemos, cuáles son las causas probables, eso vendrá del análisis”, aseguró el funcionario federal.

Insistió que no se encontraron disparos, explosivos u otros materiales que pudieran indicar que se trató de un atentado, aunque no se han descartado ni el error humano ni la falla mecánica.

El 24 de diciembre de 2018, la entonces gobernadora y su esposo, el líder de la bancada del PAN en el Senado, fallecieron tras el desplome del helicóptero que los llevaba de Puebla a la Ciudad de México.

