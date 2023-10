Reducir la jornada laboral tiene efectos positivos… pero también costos

La reducción de la jornada laboral es un tema ampliamente debatido en todo el mundo en países como Australia, Canadá, Estados Unidos, Irlanda, Nueva Zelanda, Reino Unido y recientemente en México.

Existe evidencia de que una jornada laboral más reducida puede generar efectos positivos, sin embargo, también conlleva importantes costos que deben ser ponderados para establecer la forma y el momento adecuados en que pudiera adoptarse de manera eficiente.

Circunstancias inéditas como la pandemia de Covid-19 y los avances tecnológicos aceleraron cambios en los modelos de trabajo en general incluyendo la posible reducción de la jornada laboral, no obstante, el impacto de estos cambios varía en función de las circunstancias económicas del país de que se trate, del sector económico al que pertenezca la empresa, el tamaño que esta tenga y las funciones específicas que desarrolle el empleado. Por ello no es adecuado generalizar una estimación de su impacto, ya que cada caso se deberá analizar en particular.

El impacto es sustancialmente diferente si comparáramos una empresa con un solo turno laboral y funciones administrativas a una empresa mediana de manufactura que tiene tres turnos y requiere mantener las líneas de producción en constante operación.

En abril, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó una reforma al artículo 123 de la Constitución que establece la reducción de la jornada laboral en México para garantizar dos días de descanso a la semana.

Esta posible reducción representaría una disminución de aproximadamente 17% de las horas laborables en los diferentes turnos reconocidos por la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Por tratarse de una reforma constitucional compleja, el proceso legislativo para su aprobación final y posible entrada en vigor requieren llevar a cabo sesiones de parlamento abierto en los meses de octubre y noviembre. El análisis, discusión y aprobación por mayoría calificada en la Cámara de Diputados antes del 15 de noviembre, la aprobación por la Cámara de Senadores, y la revisión y aprobación de por lo menos 17 Congresos estatales.

Existe evidencia documentada de que la reducción de la jornada laboral, en caso de ser aprobada, podría:

1. Mejorar la calidad de vida de los trabajadores al proporcionarles más tiempo para descansar, pasar tiempo con sus familias y participar en actividades recreativas. Esto puede llevar a una mayor satisfacción laboral, mejor salud mental y física de los empleados propiciando un aumento de la productividad. Estudios desarrollados por las Universidades de Oxford y Warwick documentaron que los trabajadores eran en promedio ente 12 y 13% más productivos cuando perciben que son felices.

2. Disminuir la fatiga laboral, lo cual reduce los accidentes de trabajo y el absentismo. Al tener jornadas laborales más cortas y más eficientes, los empleados pueden mantener un mejor nivel de rendimiento durante su tiempo en el trabajo. El ahorro que puede representar la disminución de accidentes en las empresas es muy importante; extrapolando una estimación efectuada por la Organización Internacional del Trabajo, el impacto económico de los accidentes de trabajo podría equivaler a un 4% el ingreso de una compañía.

3. Mejorar el clima laboral generando con ello una menor rotación de personal en 2%, lo cual se traduce en ahorros importantes para las empresas.

4. Incrementar la eficiencia operativa de las empresas al incorporar procesos de automatización y mejorar los procedimientos de capacitación.

5. Aumentar de forma importante los costos de la nómina en, por lo menos, 17%, cantidad que pudiera ser mayor a 40% en caso de que no se pudiera restructurar el modelo de trabajar de manera eficiente, incurriendo en pago de tiempo extra conforme a las disposiciones de la LFT e incrementando el costo de las contribuciones de Seguridad Social en los casos en que este componente extraordinario se tuviera que integrar a la base de la contribución.

El impacto económico es proporcionalmente mayor para las empresas medianas y pequeñas, las cuales representan el 99.8% del total de las empresas en México, aportan el 52% del PIB nacional y generan el 68% del empleo en el país.

6. Complicar el entorno de negocios, ya que esta reducción llegaría en un momento económicamente inoportuno (aunque políticamente conveniente), pues de forma reciente se han aprobado otras reformas en materia laboral que han tenido un impacto relevante en el resultado de las empresas, como el aumento del 20% en el salario mínimo y el efecto dominó en los salarios en general; el aumento en el costo de la prima vacacional del 25% sobre los días adicionales de vacaciones (vacaciones dignas); y el aumento en las aportaciones al fondo de pensiones de los trabajadores (6% para el 2023).

7. Disminuir la competitividad de los bienes y servicios sobre todo en el caso de operaciones de exportación.

En el mejor de los casos, solo beneficiaría a una parte de la fuerza laboral, ya que actualmente hay 10.4 millones de personas que trabajan más horas que las jornadas normales establecidas en la LFT.

El marco legal de la relación laboral tiene que ser revisado a profundidad para incrementar la productividad, ya que la reducción de la jornada diaria por sí sola, no es suficiente para lograr los avances que requiere el país. Un ejemplo de lo anterior es la forma en que se reparte la PTU en donde el 50% de esta prestación se distribuye en función a los días de permanencia más que a los resultados obtenidos.

Hay algunas hipótesis sobre otros efectos que pudieran generar la reducción en la jornada laboral, sin embargo, no existe evidencia para sustentarlas como concluyentes:

1. Creación de nuevos empleos debido a las bajas tasas de desempleo y subempleo y al hecho de que hay escasez de talento para determinadas tareas. Es difícil pensar en la creación de nuevos empleos cuando existen disposiciones imprácticas como la establecida el artículo 83 de la LFT, que si bien permite el trabajo por unidad de tiempo (hora), en la práctica no se aplica, ya que la propia disposición señala que el salario no debe ser inferior a la jornada diaria.

2. Reactivación económica por un incremento en el consumo debido al mayor tiempo disponible de los empleados. Esta premisa es de difícil comprobación debido a la precaria capacidad de ahorro y consumo adicional motivadas por el bajo ingreso disponible de la población laboral de México.

3. Incremento en la producción, si bien puede existir mayor productividad, esto no implica necesariamente que haya mayor producción, ya que se requieren otros elementos para mantener un crecimiento en la producción en su conjunto.

En conclusión, es importante tener en cuenta que la implementación de una reducción de la jornada laboral debe ir acompañada de un análisis cuidadoso de los sectores económicos y de las necesidades específicas del país en cuestión.

Además, políticas efectivas de gestión del tiempo y del trabajo, junto con un diálogo abierto entre empleadores, empleados y el gobierno, son fundamentales para garantizar una transición adecuada hacia jornadas laborales más cortas sin comprometer la productividad ni el bienestar económico.

En cualquiera de los casos, es altamente recomendable que las empresas desarrollen esquemas de trabajo inteligentes en donde puedan producir más mejorando los factores de producción gracias al uso de tecnologías, innovación y nuevos modelos de negocio. Asimismo, deberán fomentar el trabajo por resultados y no por esfuerzos o permanencia física. También deberán establecer indicadores de productividad que les permitan monitorear los resultados como son, entre otros, eficiencia, calidad rotación de personal, capacidad productiva, tasas de absentismo, ganancias por colaborador y uso sistemático de la tecnología.

*C.P. y P.C.FI. Mauricio Hurtado de Mendoza Valdez, Socio del Colegio de Contadores Públicos de México



Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

