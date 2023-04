Revalorizar la profesión médica en el sector salud: 3 aspectos a considerar

Por: Olivia Segura

La escasez de personal médico ha destacado como uno de los principales retos en México y a nivel mundial de acuerdo con diversos estudios. La asimetría entre la demanda y la oferta de servicios de atención médica evidencian a su vez que este reto permanece vigente en diversas latitudes y no es exclusivo de nuestro país.

Disponibilidad de talento y atractivo de la profesión en la era digital

El déficit de personal médico se ha convertido en uno de los principales retos a nivel como destaca la Organización Mundial de la Salud, OMS, para atender la oferta de servicios de salud en a nivel global hacia 2030. En México existen 2.4 médicos por cada 1 000 habitantes, lo que si bien supera al promedio de 2 médicos de América Latina y el Caribe, es inferior al promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que es de 3.5 médicos por cada 1000 habitantes, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI. Vale la pena reflexionar si desde una perspectiva cultural y social, el atractivo de la profesión ha disminuido, particularmente en una era digital donde la inmediatez en el crecimiento y reconocimiento profesional, así como el balance vida, trabajo parecieran contraponerse con lo que demanda forjar una carrera en el campo de la medicina.

Como sociedad, ¿estamos orillando a que las nuevas generaciones no estén dispuestas a dedicar las horas de estudio que se requieren para acreditar los distintos grados de especialización en el personal médico? ¿Se están reconociendo y celebrando modelos insostenibles de éxito “profesional” y financiero instantáneo para la mayoría, en las nuevas generaciones que aspiran a carreras de influencers, creadores de contenido en redes sociales, traders de criptomonedas o activos digitales?

La obsolescencia de los horarios de trabajo tradicionales, los llamados trabajos de 9 a 5pm, así como la demanda de la flexibilidad no solo en horarios sino en movilidad, están retando los modelos de trabajo tradicionales que requiere una profesión médica. La vocación del personal médico y el compromiso que se demanda en muchos casos no tiene un horario definido, en el que las urgencias médicas o atención a los pacientes trasciende el llamado equilibrio vida -trabajo, ya que en las manos del personal está la salud y la vida de las personas que dependen de una atención oportuna y de calidad. La telemedicina aun incipiente pudiera ser una alternativa para brindar esta flexibilidad de atención tanto al personal médico como al paciente, pero el personal que brinda atención de forma presencial y dependencia física a estar en centros médicos y hospitalarios permanecerá indispensable.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado

Compensación y reconocimiento

Aunado a lo anterior, los niveles de compensación también representan un reto importante para mantener atractiva la profesión. De acuerdo con el estudio del ENOE, las personas ocupadas como médicos perciben un promedio mensual de $17,422 (licenciatura), $21,041 (maestría) y $26,695 (doctorado) pesos mexicanos. Lo anterior pareciera no hacer rentable el esfuerzo en tiempo y sacrificios que representa hacer carrera en la profesión médica en México. Las prestaciones tampoco parecieran hacer una diferencia contundente a favor de la profesión, en la que el 85% tiene acceso a las instituciones de salud como prestación laboral como médicos asalariados, 89% goza de otro tipo de prestaciones como aguinaldo y vacaciones con goce de sueldo y posiblemente una ventaja pudiera ser la estabilidad laboral considerando la escasez de talento en el sector y que 93% cuenta con un contrato escrito, contrato de base, planta o por tiempo indefinido.

Comparado con países vecinos como Estados Unidos de América o Canadá, el campo laboral para esta profesión se convierte en uno muy atractivo donde la compensación está considerada entre las 5 mejores del mundo (en los lugares 2 y 5 respectivamente) de acuerdo a la OCDE. Los salarios promedio son significativamente mayores: $350,300 y $249,000 dólares americanos anuales para los médicos con alguna especialidad en EUA y Canadá respectivamente, $242,400 y $158,200 para médicos generales comparados con los $28102 y $21,341 dólares americanos anuales que en promedio se pagan en México. Asimismo, en países de habla hispana, en los que no existiría el reto del dominio del idioma inglés para la fuga de talento mexicano, también existen la compensación es más atractiva en países de la OCDE en Europa, Centro y Sudamérica: $90,854 en España, $80,856 en Chile y $47,525 en Costa Rica para médicos con especialidad y para médicos generales: $79,479 en España, $48,509 Chile y $42,535 Costa Rica.

Infraestructura y herramientas de trabajo

Por último, es indispensable reflexionar sobre las herramientas de trabajo e insumos que deben estar disponibles en los centros de atención médica para que el personal pueda proporcionar atención médica adecuada. En este sentido, la pandemia evidenció que para el personal a distancia consistía en un riesgo para la operación y la salud del personal no contar con elementos esenciales como una computadora, una silla ergonómica, conexión a internet y electricidad, sin embargo, para las necesidades del personal médico ¿se ha realizado una detección de necesidades de herramientas de trabajo? Pareciera obvio que el personal que se desempeña en hospitales, clínicas, laboratorios y otras instalaciones cuentan la infraestructura, medicamentos e instrumentos, pero en algunos casos mediáticos han dejado en evidencia que esto no siempre sucede y las condiciones no son óptimas. La colaboración entre el sector público y privado pareciera ser parte de la solución si consideramos el caso de éxito que representó unir esfuerzos durante los momentos más críticos de la crisis sanitaria derivada de COVID-19 para brindar atención médica. Un componente esencial de la propuesta de valor al talento es brindar las herramientas e insumos para que puedan desempeñar sus actividades y proveer la capacitación necesaria para que desarrollen las habilidades que se requieren para continuar creciendo profesionalmente y el talento en el sector salud no debiera ser una excepción.

El sector salud no ha estado exento de la innovación en la era digital y la adopción de nuevas tecnologías ha sido históricamente algo bienvenido para generar avances en las ciencias médicas. Sin embargo, contar con el talento humano que brinde atención médica en diversas especialidades y personal de enfermería continúa siendo una necesidad y su escasez un desafío. Reflexionar como sociedad, instituciones educativas y líderes de negocio respecto al valor de la profesión y cómo podemos en lo individual y colectivamente reconocer su aportación para salvaguardar la salud y la vida de las personas será fundamental para promover que las nuevas generaciones consideren este sector para desarrollarse y evitar que la fuga del talento que lo conforma actualmente.

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI EAP_Medico2021.docx (live.com)

Global Strategy on Human Resources for Health: Workforce 2030, World Health Organization.

(Fuente: Health Care Resources : Remuneration of health professionals (oecd.org); 10 highest paying countries for doctors – Medic Footprints

Nota: las ideas y opiniones expresadas en este escrito son de quienes firman el artículo y no necesariamente representan las ideas y opiniones de KPMG en México.

Suscríbete a Forbes México

Contacto:

Olivia Segura, Socia de Asesoría en Capital Humano y Gestión del Talento de KPMG en México

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.