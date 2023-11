Revolucionando el negocio: cómo desatar el poder de la IA para crear un océano azul

Imagina un vasto océano azul que se extiende más allá de lo que es capaz de cubrir la vista y que se pierde en el infinito del horizonte. Ahora piensa en esa inmensidad como un territorio digital donde las oportunidades de crear algo nuevo o mejorar lo ya establecido se potencializan con el poder de la disrupción. Ese lugar puede ser aún más grande, flexible e innovador con el poder absoluto y sin límites de la Inteligencia Artificial (IA), y es ahí donde las empresas tienen la oportunidad de crecer, mantenerse a la vanguardia y lograr el éxito.

Transformar un negocio para ser parte o formar un océano azul de oportunidades es un desafío que enfrentan muchas empresas en un entorno cada vez más competitivo y en constante cambio. En este sentido, la IA, el machine learning y los Modelos de Lenguaje Largo (LLM por sus siglas en inglés), como ChatGPT, juegan un papel fundamental al ofrecer herramientas poderosas para analizar patrones y datos de comportamiento de consumidores, identificar oportunidades de mercado no atendidas y desarrollar soluciones innovadoras.

De acuerdo con el Estudio Global de Inteligencia Artificial: Explotando la Revolución de la IA realizado por PWC, la IA podría aportar hasta 15.7 billones de dólares a la economía mundial en 2030, más que la producción actual de China e India juntas. De esto, es probable que 9.1 billones probablemente provengan de los efectos secundarios del consumo.

Con el impulso cada vez más creciente de la IA, una empresa tiene acceso a una herramienta que no solo puede analizar patrones en grandes cantidades de datos mucho más rápido y con mayor precisión que cualquier equipo humano, sino que también puede identificar oportunidades y brechas en el mercado que de otra manera puedes pasar por alto. Es una herramienta que podría ayudarte a descubrir tu propio océano azul de oportunidades de mercados inexplorados y potencialmente lucrativas.

ESTO ES LO QUE LA IA PUEDE HACER PARA AYUDAR A LAS EMPRESAS A ENCONTRAR SU OCÉANO AZUL.

Primero, identificar oportunidades para buscar una innovación disruptiva. La IA puede ayudar a analizar patrones en el Big Data para identificar brechas en los mercados. Identificar estas necesidades de los clientes que no están siendo satisfechas por las grandes empresas y que son oportunidades para la innovación disruptiva.

Deben utilizar la IA para identificar estas brechas, estos segmentos no atendidos. Un ejemplo puede ser que la IA pueda revelar que hay un grupo de consumidores que no están satisfechos con soluciones existentes en un mercado determinado, por lo tanto, están dispuestos a adoptar una solución alternativa.

Luego, una vez que se identificó ese segmento, puedes hacer el desarrollo de la innovación disruptiva. Aquí la IA puede ayudar a las empresas a desarrollar soluciones innovadoras. Por ejemplo, desarrollar nuevos productos y servicios a través de la automatización, generando un valor agregado diferencial y, por lo tanto, una enorme ventaja competitiva, con el potencial de IA generativa como, por ejemplo:

Sector Retail: Stitch Fix, una compañía de estilo personal y venta en línea, utilizando inteligencia artificial, ofrece selecciones personalizadas de ropa y accesorios en línea, proporcionando una experiencia de compra única. Este enfoque innovador, divergiendo de las tiendas tradicionales, abre un océano azul, creando un nuevo espacio de mercado con menos competencia y una ventaja competitiva distintiva.

Sector Financiero: Bright Money, una fintech, introdujo un asesor robótico basado en IA que personalizaba recomendaciones de inversión según el perfil y objetivos del usuario. Esta innovación abrió el acceso al asesoramiento financiero a millennials y desafió los métodos tradicionales del sector, creando un océano azul en donde hoy en día hay pocos competidores.

Sector Salud: Clínica Mayo en sociedad con Google utilizó la IA para analizar datos médicos de miles de pacientes para predecir el riesgo de enfermedades antes de que surgieran síntomas evidentes. Esta herramienta proactiva mejoró las intervenciones tempranas y las tasas de éxito del tratamiento, revolucionando el enfoque tradicional de diagnóstico y, creando así, un nuevo océano azul.

Finalmente, la IA nos puede ayudar con el lanzamiento y posicionamiento de este producto y/o servicio que es disruptivo obviamente para hablarle directamente a nuestros clientes y hacer realidad sus deseos.

Invertir en IA no solo puede ayudarte a descubrir y explotar estos océanos azules, sino que también puede ser una protección ante otros competidores. Si no estás buscando activamente oportunidades no explotadas en tu mercado, puedes estar seguro de que tus competidores sí lo están. Y si no estás utilizando las últimas herramientas para hacerlo es probable que te quedes atrás.

UN ESPACIO DE OPORTUNIDADES NO EXPLOTADAS

En definitiva, la creación de un océano azul de oportunidades puede lograrse cuando la innovación disruptiva desbloquea un nuevo espacio de oportunidades no explotadas en un mercado existente o mal atendido. Es importante destacar que no todos los océanos azules son mercados inexplorados desde el principio, ya que una innovación disruptiva puede alterar la estructura de un mercado existente, creando un espacio donde la competencia se vuelve irrelevante.

La IA juega un papel crucial en todo este proceso, ya que su capacidad para analizar datos y encontrar patrones permite identificar oportunidades de mercado no explotadas y potencialmente lucrativas. Para las empresas más grandes y establecidas, la IA puede ser una herramienta valiosa para evitar ser superadas por competidores más pequeños y ágiles. A las empresas más pequeñas les ayuda a mantenerse a la vanguardia de su industria al buscar activamente oportunidades no explotadas y desarrollar soluciones innovadoras para satisfacer las necesidades cambiantes de los clientes.

En resumen, la IA y los Modelos de Lenguaje Largo (LLM) ofrecen una gran oportunidad para transformar los negocios y descubrir océanos azules de oportunidades no exploradas en el mercado. Al utilizar la IA para analizar datos, identificar necesidades no satisfechas y desarrollar soluciones innovadoras, las empresas pueden mantenerse a la vanguardia de su industria y capitalizar nuevas oportunidades de crecimiento y éxito.

Sólo los más arriesgados tienen las agallas de navegar y descubrir nuevos e inmensos océanos azules. Tal y como el coautor de la idea del océano azul Renée Mauborgne, dijo: “(la estrategia del océano azul) no es una garantía para ganar”. Navegar hacia ese horizonte infinito de oportunidades es un paso que solo los más aventureros y capacitados tienen el valor de dar, pero la recompensa es inmensa e incluso puede cambiar el rumbo de la economía mundial.

(*) El autor es empresario conferencista y articulista en temas de transformación digital, datos e inteligencia artificial. Fundador y director general de Mobiik.

