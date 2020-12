La pandemia de Covid-19 no solo ha impactado a las economías mundiales y la socialización humana, sino que ha impulsado a que Recursos Humanos (RH) apueste por mejorar el employer branding en las organizaciones que ayuda a atraer o retener el talento.

El 83% de las personas declaró que renunciaría a su actual trabajo si recibiera una oferta laboral por parte de una empresa con un alto nivel de employer branding, según datos de LinkedIn.

En México se estima que 3 de de cada 10 compañías en México mantendrán la modalidad remota de forma indefinida, mientras que el 80% de los gerentes de RH afirman que no regresarán a sus oficinas antes del verano del 2021, de acuerdo con Mercer (empresa de gestión de activos).

Ante esto, la pandemia de Covid-19 le demostró al área de Recursos Humanos y a los colaboradores que el rendimiento de los trabajadores aumentó un 4.4%, mientras que la calidad del trabajo se mantuvo igual.

A pesar de los números alentadores en torno al home office, Recursos Humanos deberá apostar por una gestión de talento adecuada, fortalecer la cultura y mentalidad digital, además de capacitar e implementar el uso de herramientas que optimicen los tiempos.

Entre las desventajas que los empleados enfrentarán será que los aumentos de sueldo serán mas difíciles de obtener y entre los beneficios ahora migrados al mundo virtual, se encuentran las clases online de yoga, meditación, o pláticas sobre un estilo de vida saludable.

De igual forma no se puede ignorar que tras la pandemia la digitalización se ha reforzado aún más y se espera que para 2025 al menos 85 millones de empleos serán desplazados y se crearán 97 millones con nuevos roles y habilidades, relacionados principalmente con la Inteligencia Artificial (IA) y el Big Data, de acuerdo con el informe The Future of Jobs Report 2020.