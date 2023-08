Ricardo Anaya descalifica política de salud del Gobierno

El panista Ricardo Anaya descalificó la gestión en salud del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador al afirmar que ha generado pérdidas humanas, falta de servicios y un desabasto crónico de medicamentos.

“Como todo con este gobierno su política social es una trampa. Lo que da con una mano, con la otra lo quita. Claro que está muy bien que exista una pensión universal para los adultos mayores, eso está muy bien. Lo que no se vale es que ahora quienes reciben esa pensión se la tengan que gastar en medicinas que el Gobierno ya no les entrega. Así no se puede. ¿De qué sirve que reparta dinero si la gente tiene que pagar de su bolsillo el doctor y las medicinas?”, aseveró en un video.

Afirmó que de acuerdo con las más recientes cifras del Coneval, 50 millones de mexicanos no tienen acceso a un sistema de salud; además, sostuvo que la incompetencia de autoridades las llevó a desmantelar el sistema de distribución de medicinas.

“Sigue habiendo mucha corrupción y la salud no es una prioridad en el presupuesto”, señaló Anaya, quien se encuentra en el extranjero desde 2021 luego de que el Gobierno le iniciara un proceso penal por presunta corrupción en el sexenio anterior.

Anaya enfatizó que López Obrador prometió un sistema como el de Dinamarca, pero en ese país no hay corrupción en la compra de medicinas, y gasta 8 veces más en la salud de la gente.

— RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) August 21, 2023

México está enfermo de división, dice Anaya

“México está enfermo. Enfermo de división, de rencor y de discordia. La triste herencia de este régimen, que se está acabando sin haber entendido su error, es la división. La 4T vino a sembrar discordia entre los mexicanos, y su herencia es el odio, la división, la falta de diálogo y entendimiento”, aseguró.

Agregó que el presidente López Obrador “sembró vientos y le tocará recoger tempestades” porque eso es lo que queda cuando se le apuesta a ignorar y agredir a los que no piensan igual.

“No permitamos que un Gobierno, que es por definición pasajero, nos enferme para siempre. Recuperemos la capacidad de creer y dialogar. Estoy seguro de que volveremos a encontrarnos, para caminar juntos, para recuperar la salud y la paz que tanto necesitamos”, expresó.

