Rusia veta en la ONU la resolución de condena a su invasión a Ucrania

EFE.- Rusia vetó este viernes en el Consejo de Seguridad de la ONU una resolución propuesta por Estados Unidos para condenar su invasión de Ucrania y exigir la salida de las tropas de Moscú del país vecino.

El texto, copatrocinado por decenas de países de todo el mundo, obtuvo el apoyo de 11 de los 15 miembros del Consejo de Seguridad —México incluido—, tres abstenciones —de China, India y Emiratos Árabes Unidos— y un único voto en contra, de Rusia.

El veto ruso era totalmente esperado y Estados Unidos ya reconocía de antemano que su objetivo era, principalmente, mostrar al mundo el aislamiento de Moscú.

En un intento de EU y sus aliados por reunir el mayor apoyo posible, la votación se retrasó en el último momento durante algo más de dos horas para retocar el texto y tratar de convencer a países que tenían dudas sobre si apoyarlo o no.

Finalmente, Rusia se quedó totalmente sola en su oposición al texto, mientras que tres de los Estados que habían mantenido una postura más o menos equidistante hasta ahora —China, India y Emiratos Árabes— se abstuvieron.

Brasil, otro país cuyo voto estaba en duda, optó finalmente por apoyar la resolución tras insistir durante las negociaciones en la necesidad de mantener un equilibrio que permita denunciar las acciones rusas pero no cerrar la puerta a la posibilidad de negociaciones para parar el conflicto.

La embajadora estadounidense ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, reaccionó al fracaso de la resolución subrayando que no supone una sorpresa e insistiendo en que Rusia terminará por rendir cuentas.

“Rusia puede vetar esta resolución, pero no puede vetar nuestras voces, no puede vetar la verdad, no puede vetar al pueblo ucraniano”, insistió.

Según habían adelantado ya fuentes diplomáticas occidentales, una vez confirmado el veto ruso y, por tanto, el fracaso de la resolución en el Consejo de Seguridad, Estados Unidos y sus aliados planean llevar la cuestión ante la Asamblea General de la ONU, el órgano en el que se sientan los 193 países de la organización.

Dado que allí no hay derecho de veto, se espera que la resolución salga adelante sin problemas, pero los textos de la Asamblea General no tienen carácter vinculante ni la misma relevancia que los del Consejo de Seguridad.

ONU nombra a un coordinador de crisis para Ucrania

La ONU anunció este viernes el nombramiento del sudanés Amin Awad como coordinador de crisis para Ucrania con el objetivo de reforzar su respuesta humanitaria a la guerra.

Awad será el encargado de liderar la coordinación de todos los esfuerzos de Naciones Unidas en Ucrania, según explicó a los periodistas el secretario general, António Guterres.

“Hoy en Ucrania, a pesar de los crecientes problemas operacionales, la ONU está reforzando el suministro de apoyo vital, incluido a la parte oriental del país, en ambos lados de la línea de contacto”, señaló Guterres.

“Las necesidades humanitarias se están multiplicando y extendiendo cada hora. Civiles mueren. Al menos cien mil ucranianos supuestamente han huido de sus casas, con muchos cruzando a países vecinos, lo que subraya la naturaleza regional de esta creciente crisis”, añadió.

Awad ha ocupado varios altos cargos en la agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y en operaciones sobre el terreno en países como Sri Lanka y Macedonia.

Naciones Unidas destacó que cuenta con 30 años de experiencia en asuntos humanitarios, planificación y desarrollo y que ha trabajado en buena parte del mundo.

Guterres hizo el anuncio minutos después de que el Consejo de Seguridad no lograse aprobar una resolución para condenar la invasión rusa de Ucrania y exigir la salida de las tropas, un texto que fue vetado por Moscú.

“Especialmente en momentos como este, es importante recordar que la ONU no es sólo la cámara a mis espaldas”, dijo en referencia al Consejo de Seguridad y apuntando que la organización tiene a decenas de miles de trabajadores en todo el mundo dedicados a proteger a los necesitados, promover la paz y defender los derechos humanos.

