Clayton Christensen, creador del término “innovación disruptiva” tenía un letrero fuera de su oficina en Harvard Business School (HBS) que decía: Se buscan anomalías o “Anomalies Wanted”en inglés. En la mayoría de las oficinas, los letreros muestran el nombre, cargo y departamento. El letrero de Clay era una forma de identidad, así como un llamado a la acción porque con su letrero invitaba a prestar atención a las anomalías a pesar de la lógica común. Buscar anomalías es cuestión de reconocer que no sabemos y que esas anomalías no encajan en nuestra visión del mundo. Se buscan anomalías puede enriquecer las decisiones estratégicas fomentando una cultura de innovación, encendiendo un espíritu de investigación constante y asegurando que una organización cuente con los recursos adecuados para la innovación.

Clay creía que buscar lo inesperado fomenta los mayores avances en el aprendizaje y buscó anomalías para cuestionar sus propios marcos y abrir un nuevo camino para lo que está por venir. Las organizaciones exitosas de hoy en día que fomentan un ciclo de aprendizaje activo se corrigen a sí mismas de forma natural. Por lo tanto, Se buscan anomalías es un poderoso llamado a la acción para mejorar los marcos y las teorías que permiten a las organizaciones detectar una tendencia o una idea antes de que suceda.

Las anomalías y la innovación impulsada por anomalías desafían nuestras verdades. Las anomalías son señales débiles que son de alguna manera sorprendentes, pero no claras en alcance o importancia. Presentan desafíos porque no encajan en una categoría, ¿se los agrupan con la entidad “conocida” más cercana o los descartan por completo porque están tan lejos de lo conocido que debe ser un error, o algo que es irrelevante?

¿Qué pasaría si empezáramos a utilizar anomalías para impulsar la innovación o incluso la estrategia? ¿Qué dice la investigación?

Los mejores investigadores que conozco encuentran anomalías intuitivamente simplemente porque están abiertos a encontrarlas. Son lentos para juzgar y se toman su tiempo para recopilar observaciones y unir puntos; son fluidos con suposiciones y no intentan llegar a una conclusión apresurada. En cambio, escanean el mercado en busca de sorpresas y se abstienen de tratar de dar sentido a una anomalía de inmediato para no perderla en los “conocimientos”. Descubren necesidades no satisfechas y deseos ocultos, así como también entienden lo que nos hace reír, llorar o soñar. Pueden utilizar una combinación de métodos de recopilación de datos novedosos y tradicionales e interrogan lo que creen que saben. Las anomalías no aparecerán en una lista de meta tendencias hasta que se hayan convertido en tendencias, primero deben aparecer como algo inusual.

Cuando nos enfocamos en la actividad, por extraña, mundana o normal que parezca, podemos aprender a detectar actividades inusuales. Cesar Lastra, experto en “insights” globales e innovación, afirmó que “como investigador, cuando descubro lo que parece ser una anomalía, trato de entender el “por qué” detrás de ella y ver a dónde me lleva”. Se buscan anomalías se trata de buscar cambios en nuestro mundo, el mundo de nuestros clientes y en el contexto social, político y tecnológico que podría dar forma al surgimiento de nuevas necesidades.

Se buscan anomalías puede haber sido un cartel en la puerta de Clayton Christensen en Harvard Business School, pero representa mucho más. Nos invita a interactuar con algunas de las experiencias más valiosas de la vida abriendo conversaciones y mundos de posibilidades. Las empresas emergentes exitosas muestran cómo la innovación comienza con un individuo que cuestiona algo y que un cambio profundo realmente puede provenir de cualquier parte. Después de conversaciones con investigadores y empresarios por igual, diría que ya es hora de que desmitifiquemos a los agentes de cambio y nos abstengamos de sacar conclusiones precipitadas al mirar los datos. Las anomalías nos desafían a probar nuestras teorías y cuestionar los modelos que hemos construido para dar sentido al mundo.

