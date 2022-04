Se orquestan ataques políticos contra la 4T por transformación del país: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó este miércoles que su proyecto de transformación pública está recibiendo ataques, incluso orquestados políticamente, debido a que a la oposición no le gusta el cambio que se hace en el gobierno y por ello se lanzan con mentiras y diversas campañas de desinformación.

“Les molesta mucho la transformación que se está llevando acabo en el país y se sacan de quicio, muestran el cobre, no se limitan, sino que hay una actitud en favor de la mentira, es una época de mentiras lo que está sucediendo. Se entiende, puede ser que sea nada más por el coraje, pero es muy probable que esté orquestado políticamente.

“Porque acuérdense cómo hay manipulación en medios, lo que han significado las guerras sucias que hemos padecido, los golpes de Estado mediáticos o cómo van preparando, abonando el terreno para debilitar a gobiernos que no les convienen y hay toda una industria de mentiras en el mundo con el uso de redes”, acusó el mandatario federal en su conferencia de prensa.

Lee: AMLO ordena un ‘quién es quién’ de las fake news para la mañanera

El jefe del Ejecutivo federal expuso que la oposición ha cuestionado a través de todos sus medios afiliados la reforma eléctrica y la nacionalización del litio debido a que a muchos empresarios no les conviene quedar fuera de los negocios del sector energético.

En ese sentido, el mandatario alertó que ahora la campaña está enfocada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por haber resuelto la constitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica y que favorece el despacho de energía a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) antes que a los productores privados.

En específico, fustigó al diario Reforma por tratar de manchar la votación de la semana pasada dada en el pleno y que puso en entredicho el conteo de votos que recibió la iniciativa por parte del ministro presidente Arturo Zaldívar.

“Hay lo que no es tan espontáneo cuando se trata de los intereses. Ayer, por ejemplo, me llamaba mucho la atención la exageración del periódico Reforma, hablando de que no hizo bien las cuentas el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Fuertísimo ¿no? Además a ocho columnas.

“Bueno, porque lo cierto es que la resolución de la Corte no le conviene a los patrocinadores del Reforma. Por ejemplo, no le conviene a los Oxxo, ya un día vamos a dar a conocer aquí lo que resolvió la Suprema Corte, el Poder Judicial, que es un fallo inapelable, ya en definitiva”, sostuvo el tabasqueño.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado