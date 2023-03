Sector construcción, con el mayor desafío en incorporación de mujeres

En varios sectores se ha ido cerrando la brecha de participación de la mujeres, en unos más rápido que otros, pero en el caso de la construcción se encuentra un mayor desafío, pues el porcentaje sigue siendo muy bajo.

Mujeres que se encuentran en los sectores de construcción, energía, tecnología y servicios financieros compartieron el avance que han visto desde sus trincheras, aunque reconocieron que aún existen disparidades importantes respecto a los hombres, las empresas siguen trabajando para tener un equilibrio dentro de sus plantillas.

Débora Gelpi, directora de Recursos Humanos y Responsabilidad Social de Holcim México, señaló que en la compañía apenas hay un 14% de mujeres, de éstas un 25% están en posiciones directivas y gerenciales.

“Sin embargo el desafío es seguir sumando mujeres en posiciones iniciales en reclutamiento para poder nutrir este nivel directivo, (…) para que las mujeres lleguen a roles directivos hay que apalancarlo desde abajo hacia arriba”, dijo durante su participación en la mesa redonda “Las Mujeres en las empresas: impulsoras del éxito”.

Agregar un 1% al año de mujeres a la plantilla labora les implica un gran esfuerzo, no obstante, ya cuentan con una estrategia a mediano y largo plazo que les va a permitir lograr por lo menos al 2025 tener entre un 16 y 17%, agregó.

El objetivo que hoy se propone Holcim a nivel global, dijo, es en cualquier posición tener por lo menos un 20% de mujeres en nómina.

Gelpi indicó que muchas mujeres que han ingresado en su programa de jóvenes profesionales que actualmente ocupan posiciones de mandos medios en sus operaciones.

Para ella es de importancia reforzar marca empleadora dar testimonios en redes sociales sobre mujeres que se han sumado a la compañía y que hoy están haciendo carrera, “es la mejor forma de demostrar que se puede romper el paradigma de la industria de la construcción no es una industria hecha para mujeres”.

No te pierdas: Cinco de cada 10 mujeres duda sobre la calidad de su trabajo: IMCO

Este porcentaje de participación de mujeres contrasta con la de empresas de otro giro, por ejemplo, Mary Carmen Arteaga, directora de operaciones y cofundadora de Equality, empresa que ofrece soluciones tecnológicas para impulsar la inclusión financiera rentable, apunta que un 40% de la plantilla son mujeres.

“Tomando en cuenta que estamos en el sector de la tecnología, o sea típicamente en el sector, generalmente el porcentaje de mujeres que ocupan las empresas de tecnología es de un 20-22%. Nosotros hoy día estamos cerca del 40%, no tenemos como meta el que ea una cuota 50/50, se ha dado de forma natural el que las mujeres estén ocupando puestos importantes en la compañía”, refirió Arteaga.

En Siemens Energy es de un 23% la participación de las mujeres en México, pero el objetivo es que en 2025 se alcance el 25% y para 2023, el 30%.

“Nuestras iniciativas no son lineales, son integrales, (…) una de éstas son las cuotas que puede ser un poco controversial y quiero ser muy honesta, en un principio no creí que las cuotas fuera una solución y aún no creo que sea la única solución, pero sí es cierto que el imponerlas nos obliga como empresa a incluir a incitar a considerar que las mujeres participemos en procesos de selección”, declaró Priscilla Zozaya, jefa de Asuntos Gubernamentales para México, Centroamérica y el Caribe en Siemens Energy.

Angélica Arana, vicepresidenta de Operaciones de STP (Sistema de Transferencias y Pago), dijo que en su caso, el 41% son mujeres y de esas 45% están en puestos de dirección.

“Me da gusto de colaborar en una en una empresa con ese compromiso con la con la parte de género, desde que se fundó STP, hace ya casi 15 años y hasta la fecha se han venido realizando una serie de acciones para trabajar en pro de la equidad y la igualdad”, aseguró.

¿Ya nos sigues en Twitter? Síguenos y recibe la información más destacada