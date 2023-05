Senador Kennedy dice que si no fuera por EU, los mexicanos comerían alimento para gatos; es un racista e ignorante: Ebrard

El senador republicano por Louisiana, John Neely Kennedy, dijo que México comería alimento para gatos de una lata y su gente viviría en una carpa durante la comparecencia de la jefa de la Agencia Antidrogas (DEA), Anne Milgram.

“Nuestra economía es 18 veces más grande que la de México. Les compramos 400 billones de dólares cada año, sin la gente de Estados Unidos, México, hablando en sentido figurado, estaría comiendo comida para gatos de una lata y viviendo en una carpa, en un traspatio“, lanzó el político estadounidense.

La comparecencia de Anne Milgram fue para hablar sobre las acciones que se están llevando a cabo para reducir el flujo de fentanilo y para combatir a los cárteles mexicanos de la droga, donde Kennedy reiteró su postura de enviar tropas estadounidenses a México para combatir el narcotráfico.

“Si el presidente López Obrador invitara a los estadounidenses, al ejército estadounidense o al personal encargado de hacer cumplir la ley a ir a México y trabajar con los mismos en México, podríamos detener a los cárteles. ¿No es eso un hecho?”, cuestionó el senador a la funcionaria de la DEA.

El senador John Kennedy sugiere que se presione a México para que acepte la ayuda de USA 🇺🇸 en contra de los carteles.

“Sin nuestra ayuda estarían comiendo comida de gato 🐈‍⬛ y viviendo en ⛺️ carpas”. Dice. pic.twitter.com/lXTOzaWv8C — Adriana Braniff (@adrianabraniff) May 11, 2023

Kennedy es racista e ignorante: Ebrard

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, respondió a las declaraciones del republicano a quien calificó como ignorante y racista y que sólo busca atención pública.

“Yo lo que le diría es que es una persona non grata en México. Nosotros no nos rebajamos a ese nivel, nosotros respetamos a los Estados Unidos, somos dos países aliados; a mí se me hace un señor ignorante, racista, debería darle vergüenza ser senador”, dijo Ebrard tras un evento con jóvenes en la Secretaría de Relaciones Exteriores.

