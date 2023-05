‘Si tocan a uno, tocan a todos’: PAN, PRI y PRD salen en defensa de Santiago Taboada, alcalde de BJ

Después de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) acusó al alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, de participar en casos de corrupción inmobiliaria junto con Christian Von Roehrich y Jorge Romero, el PAN, el PRI y el PRD respaldaron al funcionario y aseguraron que denunciarán a la fiscal Ernestina Godoy Ramos.

En conferencia de prensa, el diputado Jorge Romero comentó que la denuncia la presentarán en la Fiscalía General de la República (FGR) y será por tres presuntos delitos: espionaje, violentar su presunción de inocencia y tortura.

Además, el panista expresó su solidaridad a Ricardo Anaya, Francisco García Cabeza de Vaca y Christian Von Roehrich, quienes han sido señalados de diversos delitos por el actual gobierno federal y local de la Ciudad de México y en Tamaulipas.

“(Este gobierno) dentro de sus desgracias y destrucción, en la Ciudad de México habemos de reiterar una de sus principales características de su proyector destructor que es la vil, vulgar y cada vez desfachatada y desesperada persecución política que hacen en contra de sus opositores”, dijo Jorge Romero.

Asimismo, Romero declaró que por el momento el gobierno de la CDMX sigue con los señalamientos en contra de ellos, pues después serán ellos quienes aclararan lo que hicieron en la capital del país.

“Que siga lo que tenga que seguir, ya seguiremos nosotros también por si creen que no tenemos manos. Ya serán ellos que tendrán que explicar decenas de casos en la ciudad, al tiempo y que se preparen”, mencionó.

Por su parte, el presidente del PRI, Alejandro Moreno “Alito”, pidió al gobierno local no politizar la justicia y recordó que los integrantes de la coalición Va por México han sido perseguidos y atacados con el fin de dividirlos.

“Hemos recibido una campaña de atraque, porque pretenden dividir a la oposición, y hoy tenemos que decir que ni nos van a echar para atrás. Le reitero a Marko Cortés el respaldo del PRI , a Jorge Romero y a Santiago Taboada, cuentan con nuestro apoyo”, mencionó el priista.

Santiago Taboada señaló que la Fiscalía de la CDMX intervino sus comunicaciones desde agosto de 2021 bajo el pretexto de que estaba relacionado con delitos de secuestros y desaparición forzada, por lo que aseguró que en realidad eso se debió a que ganó la alcaldía Benito Juárez.

“Ni me voy a doblar ni me voy a rajar. Aquí está la prueba de cómo este gobierno de mentiras ha ocupado recursos de temas tan delicados, como el secuestro y la desaparición forzada para tener el control de mis comunicaciones, la geolocalización y registro de mis llamadas. No una vez, 15 ocasiones pidieron, desde agosto de 2021, porque perdieron la elección de junio”, dijo.

