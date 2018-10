Singapore Airlines inicia el vuelo directo más largo del mundo

DW.- “El vuelo más largo del mundo en la aerolínea más premiada del mundo está de vuelta. Vuela sin escalas de Singapur a Nueva York”, indicó en su cuenta de Twitter la aerolínea, que usará para esta ruta los recientemente adquiridos Airbus A350-900ULR de largo recorrido.

Celebrating the launch of our non-stop flight from Singapore to New York on the new Airbus A350 Ultra Long Range! pic.twitter.com/8ZKP2JaZ6y

— Singapore Airlines (@SingaporeAir) October 11, 2018