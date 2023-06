Aires acondicionados han provocado apagones en la actual ola de calor: Coparmex

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que el encendido de aires acondicionados y ventiladores para tratar de mitigar la actual ola de calor han detonado una serie de apagones en diferentes ciudades de México.

“México experimenta apagones en distintos puntos del país debido a la alta demanda de energía para aires acondicionados ocasionada por las elevadas temperaturas que se presentan”, señaló el organismo patronal.

El organismo aprovechó este hecho para reiterar que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) debe invertir junto con la iniciativa privada en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) para asegurar la generación y evitar fallas en el suministro, comentó el sindicato patronal.

“Consideramos urgente que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), quien en las últimas horas se declaró en estado operativo de alerta, permitan la integración al SEN de nuevas centrales eléctricas del sector público y privado”, manifestó.

Lee también: Es de rutina, dice AMLO sobre alerta en sistema eléctrico por onda de calor

La Coparmex advirtió que si no se entrega a tiempo la generación desarrollada por la CFE habrá zonas de la República que presentarán un déficit de electricidad.

“Esta situación es preocupante (de los apagones en México), toda vez que conlleva pérdidas económicas en los sectores de manufactura, automotriz y para los servicios en general que utilizan la energía eléctrica como insumo básico”, expresó el órgano a cargo de José Medina Mora Icaza.

Tras registrarse un consumo récord de 52 mil Megawatts en un solo día, el Cenace declaró el estado operativo de alerta del Sistema Interconectado Nacional.

“Los mexicanos recibiremos la energía más cara, menos eficiente y más contaminante con la que contamos en nuestra matriz energética, pues para soportar la alta demanda, se utilizarán las plantas a base de carbón, diésel o combustóleo, lo que es nocivo para la salud y para el medio ambiente, y hace urgente la participación privada en la generación de energías verdes”, agregó la Coparmex.

De acuerdo con el organismo, la generación existente de CFE y de las empresas deben cumplir con los criterios de operación del código de red 2.0, que establece los criterios de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad del Sistema Interconectado Nacional.

La CFE Transmisión y Distribución no ha incrementado su capacidad de transformación y no ha integrado nuevas centrales eléctricas de generación, por lo que si no invierte en el sistema o no permite la participación privada en la generación de energías verdes se pondrá en duda la capacidad del Sistema Interconectado Nacional, aseguró la Coparmex.

“Advertimos con anticipación que la falta de inversiones e infraestructura de distribución y transmisión, que hemos atestiguado en los últimos cuatro años y la detención arbitraria de la entrada de nuevas centrales eléctricas, tendría consecuencias severas en el SEN y en la actividad económica, mismas que ahora estamos experimentando en distintos puntos de la República.

“Nos pronunciamos nuevamente por que exista libre competencia y transparencia en el sector eléctrico para que las inversiones que realiza la Comisión se complementen con las del sector privado y se pueda crear la oferta de energía limpia y barata que México necesita ante el aumento anual de tres por ciento en el consumo nacional”, concluyó Coparmex.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado