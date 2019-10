S&P 500 toca récord en Wall Street por ganancias de farmacéuticas

Reuters.- El S&P 500 tocó un récord este martes en Wall Street porque los inversionistas aplauden las fuertes ganancias de las farmacéuticas Merck y Pfizer, mientras que un resultado decepcionante de Alphabet, la matriz de Google, mantiene al Nasdaq en números rojos.

En las operaciones del medio día, el Promedio Industrial Dow Jones sube 13.64 puntos, o 0.05%, a 27,104.09 unidades, mientras que el S&P 500 avanza 4.69 puntos, o 0.15%, a 3,044.11 unidades. El Nasdaq, en tanto, pierde 34.04 puntos o 0.41%, a 8,291.94 unidades.

La esperanza de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China y las expectativas de otro recorte de tasas por parte de la Reserva Federal cuando concluya su reunión de dos días el miércoles han hecho subir a los mercados esta semana.

Merck & Co Inc y Pfizer Inc avanzan alrededor de 3% después de divulgar resultados positivos del tercer trimestre. El subíndice de atención médica, que ha sido el de segundo peor desempeño entre los 11 principales sectores del S&P 500 durante este año, gana 1.2%.

“Las acciones de atención médica subieron después de los resultados y eso es una buena señal”, dijo Shawn Cruz, gerente de estrategia comercial de TD Ameritrade en Nueva Jersey. “Algunas de esas acciones han sido algo golpeadas por el riesgo político, por lo que hay mucho margen para que suban”.

Sin embargo, los títulos de Alphabet pierden 1.8% debido a que sus utilidades trimestrales incumplieron las estimaciones debido a mayores costos.

Las ganancias en el tercer trimestre de las compañías del S&P 500 han sido mejores de lo esperado, aliviando algunas de las preocupaciones que han afectado a los mercados este año. Más del 78% de las 204 empresas que reportaron sus resultados hasta ahora han superado las expectativas de ganancias, según datos de Refinitiv.

Otras grandes firmas que informarán sus resultados esta semana son las tecnológicas Apple y Facebook, así como las petroleras Exxon Mobil y Chevron.