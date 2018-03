SpaceX lanza 2 satélites para su servicio mundial de internet

El cohete Falcon 9 de SpaceX puso en orbita dos microsatélites prototipo, de acuerdo con el plan de Elon Musk de colocar miles de satélites de bajo costo para proporcionar servicio de internet de banda ancha global, inclusive a países de bajos ingresos.

“Los primeros dos satélites de demostración de Starlink, llamados Tintín A y B, desplegados y en comunicación con las estaciones terrestres”, dijo Musk en su cuenta en Twitter.

First two Starlink demo satellites, called Tintin A & B, deployed and communicating to Earth stations pic.twitter.com/TfI53wHEtz

— Elon Musk (@elonmusk) February 22, 2018