Starbucks cumple 20 años en México e invertirá 4,500 mdp para abrir más cafeterías

Hace 20 años, Alsea abrió su primera cafetería Starbucks, sin embargo, la operadora de restaurantes mexicana Alsea quiere ser el mejor socio de la compañía a nivel mundial, por lo que seguirá expandiendo la marca en México e invertirá 4,500 millones de pesos para abrir 200 tiendas nuevas en los siguientes 4 años.

El director general de la compañía, Armando Torrado, indicó que a nivel mundial, las aperturas en este periodo alcanzarán las 500 unidades, incluyendo las de la República Mexicana; además de la entrada de un nuevo mercado, dado que llegarán a Paraguay con 3 unidades.

En conferencia de prensa, destacó que en la últimas 3 décadas han invertido alrededor de 6,000 millones de pesos en México, con lo que llegaron a 753 cafeterías, mientras que en los 11 países donde desarrollan la marca, el número supera las 1,500 unidades.

Lee: La dueña de Starbucks y Vips sortea la inflación: ganancias de Alsea suben 314%

Torrado indicó que su plan de expansión en el territorio nacional contempla abrir entre 60 y 80 sucursales, por lo que para 2024 o 2025 podrían llegar a los 1,000 Starbucks en toda la República Mexicana.

“Tenemos pensado un mercado nuevo, que es Paraguay; abriremos en Asunción 3 tiendas el próximo año, es el único mercado nuevo que tenemos en mente. En Europa, por el momento, no es una meta que hayamos pensado”, afirmó.

De hecho, dijo que Starbucks tiene tres socios importantes, uno de ellos es una compañía de Kuwait que tiene toda la parte de Europa Occidental y Rusia, así como países del Medio Oriente; otro socio muy importante es el de Corea y, el tercero, es Alsea, con presencia en México, América Latina y Europa.

Asimismo, el directivo indicó que México es el mercado más grande y el de mayor penetración, por lo que Starbucks junto con Domino’s Pizza serán las marcas en las que más apostarán hacia el futuro.

Torrado también precisó que Alsea no incrementará los precios en sus restaures en lo que resta del año, ya que si bien todo ha subido, desde la construcción hasta materias primas, puede cambiar materiales y tienen forma de hacer algunas innovaciones.

“Nosotros no vamos a subir precios en todo el segundo semestre, hay veces que tomamos precio en un dígito muy bajo, pero lo que tratamos de hacer es no hacerlo, queremos bajar al nivel de la pirámide más baja en este país. (…) Ya tenemos tiendas en niveles C, C-, queremos democratizar el café en este país y en todos los que estamos”, declaró Torrado.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado